Viber рассказал, какими функциями мессенджера белорусы чаще всего пользовались в 2018 году

Viber подвел итоги года и рассказал, какими функциями мессенджера чаще всего пользуются в Беларуси.



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Сегодня количество зарегистрированных пользователей Viber во всем мире составляет более одного миллиарда человек. При этом в Беларуси мессенджером пользуется более половины жителей страны. По сравнению с 2017 годом, количество зарегистрированных пользователей выросло на 38%.

В течение 2018 года пользователи приложения продолжали общаться с помощью сообщений, звонков, стикеров и GIF. Наибольшую активность проявили жители Минска. В топ самых «звонящих» и «пишущих» городов Беларуси вошли: Минск (42% звонков было совершено и сообщений отправлено именно отсюда), Могилев (11%), Витебск (10%). Белорусы также любят удалять написанное — этой функцией в 2018 году воспользовался каждый четвертый пользователь.

Стикеры продолжают оставаться одной из наиболее востребованных функций. В 2018 году самыми популярными у белорусских пользователей стикерпаком стал «Violet». Второе место занял стикерпак для «начала разговора» «Эй, привет» (4.03%). Третье место по скачиваемости занял стикерпак с веселыми пасхальными яйцами. По статистике мессенджера, каждый второй активный пользователь отправляет стикеры, а всего за одну минуту происходит обмен 300 тысячами этих наклеек.

С момента запуска в 2018 году функции сообществ — тематических групп для неограниченного числа участников — их подписчиками стали около миллиона белорусов. Со дня запуска сообществ 1 октября 2018 года в Беларуси создано 564 такие тематические группы. Самые популярное сообщество удалось создать МЧС Беларуси, оно насчитывает более 100 000 человек.