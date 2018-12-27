В Слуцке открылся седьмой магазин сети «Евроопт»





На улице Советская-51, напротив средней школы №4, сегодня открылся седьмой в Слуцке магазин сети «Евроопт» площадью около 80 квадратных метров.

Новый магазин будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00.

Шесть магазинов сети уже работают в Слуцке на улицах М. Богдановича, Копыльской, Парижской Коммуны, Социалистической, Жукова, а также в деревне Новодворцы.

Ранее в это здании находился магазин государственного торгового предприятия.



Slutsk-Gorod.by