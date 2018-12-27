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В Слуцке открылся седьмой магазин сети «Евроопт»

28.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцке открылся седьмой магазин сети «Евроопт»

На улице Советская-51, напротив средней школы №4, сегодня открылся седьмой в Слуцке магазин сети «Евроопт» площадью около 80 квадратных метров.

Новый магазин будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00.

Шесть магазинов сети уже работают в Слуцке на улицах М. Богдановича, Копыльской, Парижской Коммуны, Социалистической, Жукова, а также в деревне Новодворцы. 

Ранее в это здании находился магазин государственного торгового предприятия.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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На улице Советская-51, напротив средней школы №4, сегодня открылся седьмой в Слуцке магазин сети «Евроопт» площадью около 80 квадратных метров.
 
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