Гомельские таможенники задержали более 20 тонн горчицы

Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Инцидент произошел в Добрушском районе. Сотрудники ведомства остановили транспортное средство марки «Iveco», которое следовало из Российской Федерации в Беларусь.

В соответствии с законодательством Евразийского экономического союза каждая партия подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска при транспортировке должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом, который выдается уполномоченным органом государства места отправления.

Таможней проводится проверка в отношении перевозчика.