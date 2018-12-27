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Более 4200 жертв. 2018 год стал самым смертоносным для Индонезии за последнее десятилетие

28.12.2018 14:46 — Разное | СТВ  
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Новости Индонезии. 2018 год стал самым смертоносным для Индонезии. В этом году страна пережила почти 2,5 тысячи стихийных бедствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 4200 жертв. 2018 год стал самым смертоносным для Индонезии за последнее десятилетие

Природные катаклизмы унесли жизни более 4 тысяч 200 человек. К наибольшим человеческим потерям привели геологические катастрофы – землетрясения и цунами.

Еще один удар жители индонезийских островов ощутили 28 декабря – произошло очередное землетрясение. Его магнитуда составила 5,8. Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Метеорологи заявили, что угрозы цунами нет.

Более 4200 жертв. 2018 год стал самым смертоносным для Индонезии за последнее десятилетие

Более 4200 жертв. 2018 год стал самым смертоносным для Индонезии за последнее десятилетие

Более 4200 жертв. 2018 год стал самым смертоносным для Индонезии за последнее десятилетие

Более 4200 жертв. 2018 год стал самым смертоносным для Индонезии за последнее десятилетие
 
 
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Новости Индонезии. 2018 год стал самым смертоносным для Индонезии. В этом году страна пережила почти 2,5 тысячи стихийных бедствий, сообщили в программе Новости «24...
 
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