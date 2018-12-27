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«Это увеличит количество счастливых людей в Новый год». Отправьте открытку одиноким
Спеши творить добро! Победитель 10-го сезона Social Weekend, проект «Весточка», и фонд «Добра» предлагают отправить открытки людям, встречающим этот Новый год в одиночестве. Открытки разлетятся в Дома престарелых, ветеранам и одиноким пенсионерам, в больницы – тем, кто вынужден встречать праздники не дома.
Чтобы отправить доброе послание, нужно перейти на сайт vestochka.by, выбрать один из шести вариантов открытки и тому, кому бы вы хотели адресовать свои пожелания. Каждую такую весточку организаторы планируют отправлять в конверты, куда положат ещё один с марками и попросят в ответ нам послать послание, и рассказать, какое место человек хотел бы увидеть из окна в данный момент. Будь то отчий дом или главная ёлка страны.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель проекта «Free mova» – Татьяна Синица и PR-менеджер Республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend – Анастасия Писченкова.
Вы сейчас ищете волонтёров, которые будут подписывать эти открытки. Это ещё актуально?
Анастасия Писченкова, PR-менеджер Республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend:
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Спеши творить добро! Победитель 10-го сезона Social Weekend, проект «Весточка», и фонд «Добра» предлагают отправить открытки людям, встречающим этот Новый год в...
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