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Вертолёт МЧС транспортировал 8-тонный фюзеляж самолёта из Минска в Борисовский район

28.12.2018 14:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Уникальную операцию провели авиаторы МЧС Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экипаж вертолета МИ-26 совершил транспортировку 8-тонного самолета на внешней подвеске.

Вертолёт МЧС транспортировал 8-тонный фюзеляж самолёта из Минска в Борисовский район

Вертолёт МЧС транспортировал 8-тонный фюзеляж самолёта из Минска в Борисовский район

Вертолёт МЧС транспортировал 8-тонный фюзеляж самолёта из Минска в Борисовский район

Фюзеляж Як-40 доставлен из Минска в филиал Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе. Самолет будет использоваться на полигоне оперативно-тактической подготовки спасателей.

Отметим, такая операция требует высокой профессиональной подготовки, как летного, так и инженерного состава.

Вертолёт МЧС транспортировал 8-тонный фюзеляж самолёта из Минска в Борисовский район

Вертолёт МЧС транспортировал 8-тонный фюзеляж самолёта из Минска в Борисовский район
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Уникальную операцию провели авиаторы МЧС Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экипаж вертолета МИ-26 совершил транспортировку...
 
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