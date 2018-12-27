|
Вертолёт МЧС транспортировал 8-тонный фюзеляж самолёта из Минска в Борисовский район
Новости Беларуси. Уникальную операцию провели авиаторы МЧС Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экипаж вертолета МИ-26 совершил транспортировку 8-тонного самолета на внешней подвеске.
Фюзеляж Як-40 доставлен из Минска в филиал Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе. Самолет будет использоваться на полигоне оперативно-тактической подготовки спасателей.
Отметим, такая операция требует высокой профессиональной подготовки, как летного, так и инженерного состава.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Уникальную операцию провели авиаторы МЧС Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экипаж вертолета МИ-26 совершил транспортировку...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)