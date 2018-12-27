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«Сравнение Дэвида Боуи и каких-нибудь белорусских певцов». Необычный сайт появится в Беларуси
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель проекта «Free mova» – Татьяна Синица и PR-менеджер Республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend – Анастасия Писченкова.
Совсем недавно завершился 12-ый сезон битвы проектов. Какие интересные проекты вышли в финал?
Анастасия Писченкова, PR-менеджер Республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend:
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель проекта «Free mova» – Татьяна Синица и PR-менеджер Республиканского конкурса социальных...
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