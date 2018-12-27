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Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей

28.12.2018 13:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 28 декабря яркие огни в Минске зажгла Главная профсоюзная елка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, благотворительный праздник Федерации профсоюзов в предпраздничные дни собирает тех, кому забота и внимание особенно необходимы.

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей

Новогодний хоровод сегодня объединил воспитанников детских домов, малышей с особенностями развития, ребят из малообеспеченных и многодетных семей.

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы стараемся всегда, где есть какие-то вопросы или проблемы, искреннее участие принимать в жизни ребенка. Чтобы не раз в году, не только на Новый год, а постоянно быть на чеку тех вопросов, когда мы говорим, что есть необходимость в помощи и поддержке.

Новогоднее представление погрузило всех в атмосферу приключений. Микс из знаменитых зимних сказок, в которых, конечно, добро победило зло. Всех гостей праздника, а их на профсоюзной елке было почти 450, ждали подарки.

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей

Мое желание сбылось, что я загадывала, то мне и подарили.

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей

Как ребенок, тоже получила большое удовольствие. Сегодня почувствовала себя ребенком.

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей

Подарки хорошие, тяжелые. Нам очень сильно понравилось.

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей

Всех с Новым годом!

Это мероприятие – часть большой благотворительной акции «Профсоюзы – детям». Представители объединения во всех регионах страны посещают детские дома, интернаты для детей-инвалидов, социальные приюты, встречаются с воспитанниками подшефных учреждений.

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 28 декабря яркие огни в Минске зажгла Главная профсоюзная елка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, благотворительный...
 
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