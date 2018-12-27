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Ёлку из 60 машин построили автолюбители в Полоцке. Фотофакт
Новости Беларуси. На одной из площадей в Полоцке местные автолюбители и их коллеги из Новополоцка выстроили машины в форме ёлки.
По словам организаторов встречи, подобный флешмоб уже является устоявшейся традицией Полоцка и Новополоцка. В этот раз праздничное дерево сооружалось из 60 автомобилей, а участников встречи было ещё больше.
«Друзья спасибо вам огромное. Мероприятие прошло на 300%. Елка была крутой!», –
Участники тоже выразили удовольствие от встречи.
«Впервые был на вашем мероприятии и мне понравилось»,
«Получилось не хуже зелёной красавицы»,
«С 2016 года ёлка подросла».
Через некоторое время на YouTube-канале «AMS Полоцк Новополоцк» было
На кадры также попало и обсуждение того, кому и куда становиться, чтобы праздничное «дерево» хорошо выглядело с высоты. К настоящему моменту ролик посмотрели более 5,5 тысяч раз.
В конце декабря 2017 года гродненские водители построили карту Беларуси из транспортных средств.
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Новости Беларуси. На одной из площадей в Полоцке местные автолюбители и их коллеги из Новополоцка выстроили машины в форме ёлки. Фото: vk.com/auto_motosplice По словам...
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