Ёлку из 60 машин построили автолюбители в Полоцке. Фотофакт

Новости Беларуси. На одной из площадей в Полоцке местные автолюбители и их коллеги из Новополоцка выстроили машины в форме ёлки.



Фото: vk.com/auto_motosplice

По словам организаторов встречи, подобный флешмоб уже является устоявшейся традицией Полоцка и Новополоцка. В этот раз праздничное дерево сооружалось из 60 автомобилей, а участников встречи было ещё больше.

«Друзья спасибо вам огромное. Мероприятие прошло на 300%. Елка была крутой!», – поблагодарил один из организаторов.



Фото: vk.com/auto_motosplice

Участники тоже выразили удовольствие от встречи.

«Впервые был на вашем мероприятии и мне понравилось»,

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Фото: vk.com/auto_motosplice

«Получилось не хуже зелёной красавицы»,

«С 2016 года ёлка подросла».



(Ёлка 2016 года) Фото: vk.com/sh_vv

Через некоторое время на YouTube-канале «AMS Полоцк Новополоцк» было загружено восьмиминутное видео, в котором был показан путь до площади, на которой создавалась автоёлка, и, конечно, результат всех стараний.

На кадры также попало и обсуждение того, кому и куда становиться, чтобы праздничное «дерево» хорошо выглядело с высоты. К настоящему моменту ролик посмотрели более 5,5 тысяч раз.



Фото: vk.com/auto_motosplice

В конце декабря 2017 года гродненские водители построили карту Беларуси из транспортных средств.