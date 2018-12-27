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Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу в Москве 29 декабря

28.12.2018 13:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 29 декабря совершит рабочий визит в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Москве состоится еще одна встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

Президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты?

Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу в Москве 29 декабря
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 29 декабря совершит рабочий визит в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Москве состоится еще одна встреча...
 
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