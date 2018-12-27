Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу в Москве 29 декабря

Новости Беларуси. Президент Беларуси 29 декабря совершит рабочий визит в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Москве состоится еще одна встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

Президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря.



