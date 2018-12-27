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Около 120 спортсменов принимают участие в ЧБ по гребле на тренажёрах «Концепт» в Минске

28.12.2018 13:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Предновогодние дни – традиционное время проведения чемпионата Беларуси по гребле на тренажерах «Концепт», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот декабрь не исключение.

Более того, в течение двух дней все сильнейшие «академисты» страны покажут свое мастерство в «сухой гребле».

Около 120 спортсменов принимают участие в ЧБ по гребле на тренажёрах «Концепт» в Минске

Юрий Родионов, главный тренер сборной Беларуси по академической гребле:
Мы лидеров не освобождаем. У нас сейчас позиция очень жесткая в этом плане. Мы можем освободить лидера только в случае болезни или травмы.

У нас эти соревнования обязательны для всех возрастов, членов национальной команды, сборных команд, до 23, до 18.

Около 120 спортсменов принимают участие в ЧБ по гребле на тренажёрах «Концепт» в Минске

В чемпионате принимают участие около 120 спортсменов. Причем среди участников как члены национальной сборной, так и ветераны гребли. Есть и паралимпийцы.

Для тренеров эти соревнования дают немало пищи для размышлений. Впереди большой соревновательный сезон, и уже сейчас, посреди зимы, надо думать над составом экипажей.

Около 120 спортсменов принимают участие в ЧБ по гребле на тренажёрах «Концепт» в Минске
 
 
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Новости Беларуси. Предновогодние дни – традиционное время проведения чемпионата Беларуси по гребле на тренажерах «Концепт», сообщили в программе «СТВ-Спорт»....
 
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