Учиться никогда не поздно и очень важно. Эти ролики помогут найти мотивацию

Неформальное и дополнительное образование на протяжении всей жизни - стимул к развитию человека. Доводы, в пользу этого тезиса просты: если человек не пытается постоянно узнавать что-то новое, приобретать новые навыки, ему, попросту говоря, сложно выжить в современном мире. Еще немного фактов в пользу важности постоянного образовательного процесса: ученые доказали, что чем больше человек обучается, читает, интересуется новыми знаниями, тем он дольше живет и болезни, характерные для старых людей, ему не страшны. К тому же если человек постоянно повышает уровень своих знаний, он более интересен для современных компаний, конкурентноспособен на рынке труда, соответственно, оплата его труда вырастает в разы.

Надо сказать, что результаты фокус-групп, проведенных в трех регионах Беларуси (в областном центре, в районном центре и агрогородке) среди мужчин (26% опрошенных) и женщин (74%) в возрасте 30-50 лет, на первый взгляд, подтверждали, что в целом люди признают важность образования. Но именно, что в целом, а не в отношении лично себя.

Координатор проекта «Медиа как инструмент продвижения региональных провайдеров и популяризации неформального образования» от Мастерской социального кино Виктория ВОРОБЕЙ рассказала, что была удивлена тем, как много существует стереотипов в обществе:

- Когда молодые женщины в возрасте 30+ говорят, что не видят смысла в образовании, потому что уже поздно что-то менять в жизни из-за возраста, семьи, это кажется странным. Ведь 30 лет – это совсем не тот возраст, когда можно сказать: «Поздно!»

Цифры и факты

В фокус-группе принимали участие следующие категории уязвимых групп: женщины из сельской местности, пожилые женщины, женщины и мужчины с низким уровнем образования и дохода, молодые матери. В большинстве случаев участники фокус-групп под дополнительным образованием понимали курсы повышения квалификации, на которые направляют организации. Таким образом, в качестве мотивирующего к обучению фактора выступает волеизъявление нанимателя и требования законодательства, а не личная инициатива. Кроме того, участники отметили, что им необходима именно прямая и конкретная внешняя мотивация к обучению, например, повышение заработной платы или повышение в должности. Нет принципиального понимания того, что дополнительные знания могут помочь достичь желаемых результатов и изменений и без предварительной инициативы нанимателя. В связи с вышеизложенным, представляется оправданным то, что возможное обучение и приобретение знаний рассматривается участниками исключительно в профессиональной сфере. Курсы для личных и семейных целей посетили две женщины (курсы в сфере красоты и здоровья), остальные участники не усматривали такой необходимости.

Мужчины, участвовавшие в фокус-группе, отметили, что интерес к получению знаний, не связанных с профессиональным ростом, возникает у тех, кто недостаточно занят на работе и уделяет недостаточно внимания семье. Одной из возможных причин такого отношения к обучению является выявленная в ходе фокус-группы негативная установка, при которой участники обесценивают роль знаний для повышения качества жизни, придавая большее значение таким факторам как «нужные связи», «везение» и т.п.

Несколько участников фокус-групп отметили негативный школьный опыт, но у большинства участников опыт получения образования в школе, колледже или университете был положительным или нейтральным и на сегодняшний не оказывает существенного влияния на их отношение к обучению и образованию. Возможности онлайн-обучения знакомы участникам в возрасте от 30 до 35 лет, однако они предпочли бы личный контакт с преподавателем. Участники более старшего возраста скептически относятся к получению образования и знаний посредством сети Интернет, предпочитая в качестве источника знаний литературу и жизненный опыт знакомых людей.

В целом, при обсуждении самого процесса обучения, все участники отметили, что для них важно быть субъектом, а не объектом обучения, поскольку они понимают свою роль в процессе обучения и хотят влиять на ход занятий. Поскольку участники видят важность обучения в приобретении компетенций, полезных для решения жизненных проблем и достижения конкретных целей, они уделили особое внимание необходимости построения занятий на основе программы, ориентирующейся на практические знания и опыт преподавателя, возможность обмена опытом между коллегами, визуальное сопровождение информации (презентация, видеоматериалы), обмен опытом между коллегами, взаимодействие на принципе «равный обучает равного». Также участники отметили важность роли педагога, который должен уметь находить контакт со всеми студентами, равно хорошо относиться к каждому обучающемуся, стремиться передавать как можно больше опыта и знаний, необходимых на практике.

Как изменить ситуацию

Чтобы донести до белорусов полную информацию о плюсах неформального образования, был запущен проект «Медиа как инструмент продвижения региональных провайдеров и популяризации неформального образования», который реализуется в рамках проекта «Учиться, чтобы действовать» при финансовой помощи Европейского Союза и софинансировании DVV International – Института международного сотрудничества Немецкой Ассоциации народных университетов (Федеративная Республика Германия).

Целевая группа проекта: взрослое население регионов Беларуси в возрасте от 30 до 50 лет с уровнем образования, не позволяющим конкурировать на рынке труда.

- Одна из важных задач проекта – повышение узнаваемости и укрепление положительного имиджа региональных провайдеров неформального дополнительного образования среди населения регионов, - объясняет Виктория Воробей. – Мы хотим побудить людей задуматься о важности дополнительного образования – на этом и будет строиться наша совместная работа с партнерами–провайдерами, которые предоставляют огромное количество образовательных услуг по разным направлениям. И мы хотим донести до людей информацию об этом, для чего созданы мотивирующие ролики. До активных пользователи соцсетей, среди которых немало людей в возрасте 30-50 лет, мы сможем достучаться посредством Интернета. Если люди неактивные пользователи и не имеют выхода в Глобальную сеть, думаю, в качестве помощников для распространения информации об образовательных проектах мы сможем привлечь их родных и близких.

СПРАВКА «АиФ»:

Мастерская социального кино ( http://sockino.by ) – белорусское некоммерческое культурно-информационное учреждение, основанное в 2013 году. Сфера деятельности: кино и медиа. Учреждение занимается кинопроизводством, разработкой социальной рекламы, социальными и образовательными проектами, поддержкой молодых кинематографистов в Минске и регионах в создании игрового и документального кино. Первый представитель Беларуси в европейской сети молодых кинематографистов NISI MASA.