С 1 января 2019 года увеличится размер базовой величины





Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2018 года №956.

С 1 января 2019 года в Беларуси базовая величина увеличится на один рубль и будет составлять 25 рублей 50 копеек. На данный момент базовая величина – 24 рубля 50 копеек.

Вырастет соответственно и целый ряд выплат: размеры штрафов, стипендий, госпошлин и др.

Последний раз размер базовой величины менялся в Беларуси 1 января 2018 года: она увеличилась с 23 до 24,5 рубля.