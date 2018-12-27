ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Илон Маск: В следующем году сеть зарядных станций Supercharger покроет всю Европу

28.12.2018 15:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Не так давно Tesla объявила о выводе на европейский рынок своего «младшего» седана Model 3, а на днях сохранивший пост гендиректора компании Илон Маск анонсировал через Twitter расширение сети мощных зарядных станций Supercharger в Европе.


В настоящее время таких терминалов в Старом свете насчитывается чуть более 1300 — большинство из них сконцентрировано в Центральной и Западной Европе. Но в течение следующего года Tesla намерена существенно увеличить количество фирменных точек экспресс-зарядки в регионе — перспективу расширения зарядной сети иллюстрирует официальная карта Tesla. В частности, новые станции Supercharger планируется возвести на Балканах, в Румынии, Греции, Польше, Болгарии, Турции и на территории Украины (правда, всего две).


«В следующем году будет обеспечено стопроцентное покрытие Европы станциями Supercharger. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции», — написал Маск в своем Twitter. Правда, под «всей Европой» Маск имеет в виду все государства региона, кроме двух — наряду с Молдовой, как вы уже наверняка догадались, это еще и Беларусь

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не так давно Tesla объявила о выводе на европейский рынок своего «младшего» седана Model 3, а на днях сохранивший пост гендиректора компании Илон Маск анонсировал через...
 
Новости дня
Новости разные
 
velcom на пять дней снизил цены популярных смартфонов. Разница в цене - до 250 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика