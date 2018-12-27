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Илон Маск: В следующем году сеть зарядных станций Supercharger покроет всю Европу
Не так давно Tesla объявила о выводе на европейский рынок своего «младшего» седана
В настоящее время таких терминалов в Старом свете насчитывается чуть более 1300 — большинство из них сконцентрировано в Центральной и Западной Европе. Но в течение следующего года Tesla намерена существенно увеличить количество фирменных точек экспресс-зарядки в регионе — перспективу расширения зарядной сети иллюстрирует
«В следующем году будет обеспечено стопроцентное покрытие Европы станциями Supercharger. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции», — написал Маск в своем
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Не так давно Tesla объявила о выводе на европейский рынок своего «младшего» седана Model 3, а на днях сохранивший пост гендиректора компании Илон Маск анонсировал через...
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