Илон Маск: В следующем году сеть зарядных станций Supercharger покроет всю Европу

Не так давно Tesla объявила о выводе на европейский рынок своего «младшего» седана Model 3 , а на днях сохранивший пост гендиректора компании Илон Маск анонсировал через Twitter расширение сети мощных зарядных станций Supercharger в Европе.





В настоящее время таких терминалов в Старом свете насчитывается чуть более 1300 — большинство из них сконцентрировано в Центральной и Западной Европе. Но в течение следующего года Tesla намерена существенно увеличить количество фирменных точек экспресс-зарядки в регионе — перспективу расширения зарядной сети иллюстрирует официальная карта Tesla. В частности, новые станции Supercharger планируется возвести на Балканах, в Румынии, Греции, Польше, Болгарии, Турции и на территории Украины (правда, всего две).





«В следующем году будет обеспечено стопроцентное покрытие Европы станциями Supercharger. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции», — написал Маск в своем Twitter . Правда, под «всей Европой» Маск имеет в виду все государства региона, кроме двух — наряду с Молдовой, как вы уже наверняка догадались, это еще и Беларусь