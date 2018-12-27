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velcom на пять дней снизил цены популярных смартфонов. Разница в цене - до 250 рублей
velcom с 28 декабря по 1 января следующего года снизил цены на целый ряд популярных смартфонов. Об этом
Купить устройства по сниженной цене можно в фирменных центрах продаж и обслуживания компании, интернет-магазине, а также в большинстве пунктов продаж и обслуживания поверенных velcom. Полный список смартфонов опубликован на сайте оператора — среди них есть как флагманские, так и более простые модели.
Например,
Ниже — цены некоторых из названных выше смартфонов в наших интернет-магазинах. Напомним: при покупке у неофициальных продавцов вы, скорее всего, лишитесь официальной гарантии производителя:
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Акция действует с 28 декабря по 1 января.
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