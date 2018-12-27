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velcom на пять дней снизил цены популярных смартфонов. Разница в цене - до 250 рублей

28.12.2018 15:55 — Разное | Tut.by  
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velcom с 28 декабря по 1 января следующего года снизил цены на целый ряд популярных смартфонов. Об этом говорится на официальном сайте компании.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com

Купить устройства по сниженной цене можно в фирменных центрах продаж и обслуживания компании, интернет-магазине, а также в большинстве пунктов продаж и обслуживания поверенных velcom. Полный список смартфонов опубликован на сайте оператора — среди них есть как флагманские, так и более простые модели.

Например, Samsung Galaxy A9 (2018) подешевел до 1099 рублей при обычной цене в 1349 рублей (минус 250 рублей). Топовый iPhone Xs Max (64 ГБ) вместо 3099 рублей продается за 2945 рублей (минус 154 рубля). Sony Xperia XZ3 оценили в 1749 рублей вместо 1899 рублей (минус 150 рублей).Прошлогодний iPhone X (256 ГБ) скинул в стоимости до 2755 рублей (минус 144 рубля).

Honor 7C Pro стоит 349 рублей вместо 379 рублей, Samsung Galaxy A6 — 569 рублей при обычной цене в 599 рублей. Nokia 2.1 — 229 рублей вместо 259 рублей. Sony Xperia XZ1 Compact — 669 рублей против 699 рублей.

Ниже — цены некоторых из названных выше смартфонов в наших интернет-магазинах. Напомним: при покупке у неофициальных продавцов вы, скорее всего, лишитесь официальной гарантии производителя:

 
 
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