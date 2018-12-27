Случаются моменты, когда жизнь полна трудностей и переживаний, подросток не знает, к кому обратиться: рассказать родителям - страшно, учителю - стыдно, друзьям - невозможно. Тогда он чувствует себя непонятым и отвергнутым.

Что беспокоит парней и де

вушек и как им помочь справиться с проблемами, знают специалисты центра дружественного подросткам и молодежи «Надежда», который в уходящем году отметил свой десятилетний юбилей. Он был создан на базе УЗ «Пинская центральная поликлиника» при участии Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, при поддержке администрации города. Профессионализм сотрудников центра, отлаженные связи взаимодействия с городскими организациями, опыт работы с молодежной аудиторией деликатно перенаправляют энергию подростка, которая была сфокусирована на самобичевании и деструктивном поведении, на самосовершенствование и развитие уверенности в себе.



- Воспитание подростка - сложное испытание в первую очередь для самого подростка и, конечно же, для родителей и педагогов, - комментирует руководитель, психолог центра дружественного подросткам и молодежи «Надежда» Е.Н.Мытько. - В этом беспокойном возрасте дети хотят независимости. На попытки ими руководить часто реагируют криком, хлопают дверьми и запираются в своей комнате. Большинству взрослых прекрасно знакомы подобные ситуации, но они не представляют, как с ними справиться. Мы не спасатели, - добавляет Елена Николаевна, - мы помощники! И эта помощь заключается прежде всего в том, что мы вместе с подростками находим ответы на вопросы и выходы из ситуаций, потому что нет заранее готовых решений; мы вместе пытаемся осознать чувства и потребности, а не избавляемся от них; вместе анализируем шаги, порой опрометчивые и неосторожные. На духовной ценности любви к миру, близким строят свою работу с людьми разного возраста специалисты центра «Надежда».



И преподаватели, и родители должны научить подростков принимать и преодолевать стресс. Умение проигрывать не менее важно, чем умение побеждать. Важно учить детей взаимопомощи, сочувствию и пониманию другого.



В центре работает программа - волонтерское движение «Равный - Равному». Волонтеров готовят к передаче достоверной информации о возрастных особенностях, безопасном поведении подростков, о репродуктивном здоровье. Таким образом парни и девушки осваивают социальные навыки.



Действует программа 5D (Доступность, Добровольность, Доброжелательность, Доверие, Достоинство) - суть ее заключается в работе с подростками, допускающими употребление наркотических веществ, и помощи их семьям.



По инициативе культурно-творческого общественного объединения «Калегіум» центр «Надежда» участвует в реализации программы «Точка», где целевой аудиторией являются девушки, которые ищут себя или находятся в трудной жизненной ситуации. На встречах они имеют возможность обсуждать темы и вопросы, касающиеся образа жизни, индивидуальности и уверенности в себе.

Признание экспертов



В практике специалистов очень важно уметь предоставить медицинские услуги в области репродуктивного здоровья, которые благодаря помощи Министерства здравоохранения республики совершенно бесплатны, а также дать соответствующую консультацию по вопросам сексуального безопасного поведения подросткам, обратившимся за помощью. В центре «Надежда» охотно делятся опытом и наработками в этой сфере. В прошлом году экспертная комиссия Минздрава страны отметила ресурсный потенциал центра и по единому качественному стандарту высоко оценила работу его специалистов, признав центр образцовым в республике.

Аргументы и факты



Центр дружественный подросткам и молодежи «Надежда» расположен в здании филиала «Детская поликлиника» по улице Завальной, 18, в крыле с отдельным входом. Рядом - детский парк, кинотеатр, площадь Ленина, городской Дом культуры - места, где любят собираться молодые люди. Зайдя внутрь, обнаруживаешь современную уютную обстановку с комфортной зоной ожидания, где есть доступный и полезный информационный материал.



Здоровье нации, как бы банально это ни звучало, напрямую зависит от здоровья молодого поколения. В центре подростки и молодежь могут получить помощь по вопросам психосоматического, репродуктивного и сексуального здоровья, профориентации. Деятельность «Надежды» основывается на принципах конфиденциальности, доступности, доброжелательности, добровольности, преемственности, компетентности и доверия. В центре проводятся семинары, тренинги, занятия для подростков и молодежи. Молодые люди могут получить консультации по вопросам охраны репродуктивного и психологического здоровья, профилактики инфекций, передающихся половым путем, а также по другим вопросам нравственного и полового воспитания. Туда можно обратиться за советом, разъяснением и поддержкой.



Центр дружественный подросткам не является альтернативой и не призван заменить существующие службы, например детские поликлиники. Эти службы дополняют друг друга в достижении единой цели - охрана и укрепление здоровья подростков и молодежи.

Центр «Надежда» работает в тесном контакте с комиссией по делам несовершеннолетних и с управлением по образованию горисполкома.

В течение десяти лет в центр «Надежда» за индивидуальной консультацией обратились 16947 человек, проведено 44 акции, в которых приняли участие 9073 человека, прослушано более тысячи лекций, в 71 анкетировании опрошено 2289 респондентов, было организовано 192 семинара для сопричастных лиц.



Ежегодно в центре проводятся ознакомительные экскурсии для парней и девушек, учащихся 8-10 классов, всех учреждений образования города и района. Организовываются встречи с классными руководителями, психологами и социальными педагогами школ и гимназий. Активная работа ведется и с родителями.



В штате центра работают шесть сотрудников, которые всегда готовы помочь. Это медсестра, валеолог, психолог, педиатр, уролог, гинеколог, а также внештатные специалисты: дерматолог и нарколог. Запишитесь, когда удобно, по телефону: 8(0165)65-16-58. Приходите, когда необходимо по адресу: г. Пинск, ул. Завальная, 18.



Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ