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Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области

28.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Участниками главной елки Гродненщины в областном драматическом театре стали 580 ребят из всех районов области. Среди юных почетных гостей – победители республиканских олимпиад по учебным предметам, творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований, а также ребята из многодетных семей и дети с ограниченными возможностями. Приветствовал ребят председатель облисполкома Владимир Кравцов. 
 
 
– Новый год – самый веселый и желанный праздник для детей, который всегда связан с ожиданием чуда, подарков и поздравлений. Представители власти и организаций стремятся поздравить как можно больше детей. Создать хорошее настроение, порадовать ребят подарками, чтобы заботу и внимание государства ощутил каждый ребенок, – наша задача в эти предновогодние и рождественские дни, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов.
 
Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области
 

 
Поздравляя со сцены юных участников праздника, он подчеркнул, что в зале есть победители международных олимпиад и конкурсов, спортивных соревнований, а также дети, которые с помощью педагогов еще раскроют свои таланты во многих сферах.
 
Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области
Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области
 
– Мы гордимся такими ребятами и стараемся их поддерживать. Каждый год наиболее одаренные юные жители Гродненщины становятся лауреатами премии областного исполнительного комитета имени Героя Беларуси Александра Иосифовича Дубко. В их числе уже более 650 человек и для каждого признание успеха на таком уровне – еще один стимул к новым высотам, – добавил Владимир Кравцов и пожелал участникам областной елки свершения всех планов. 
 
Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области
Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области
Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области
Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области
 
Он также поздравил с праздниками педагогов, ведь за каждым ученическим успехом неизменно стоит труд учителя. И в дополнение председатель облисполкома отметил, что качество образования в Гродненской области на достойном уровне: 39 наших учащихся в этом году получили 100-балльный результат на ЦТ, в лидерах область и по результатам олимпиадного движения.
 
Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области
 
– Замечательный праздник и очень добрая атмосфера, – поделилась впечатлениями юная гродненка Виктория Жегало. – Одним из главных событий уходящего года лично для меня стало участие в международных соревнованиях юных инспекторов дорожного движения. Наша команда – гродненской СШ№12 –заняла второе место среди стран СНГ, а от года грядущего жду новых побед и свершений.
Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области
Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области
Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области
Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области
Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области
Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области
 
Полностью солидарны с ней в этом ожидании были и другие участники праздника.
 
Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области
 
– В этом году у меня это уже второй утренник после школьного, но главный, – рассказал еще один гость праздника у елки Леша Гриб, который специально к нему вместе с мамой готовил костюм мушкетера и обещал поделиться конфетами с еще четырьмя братьями и сестрами.
 
 
И без подарков в этот день никто не остался: кроме традиционных сладостей, еще одним сюрпризом для детей стала полная волшебства и приключений сказка. Коллектив драматического театра по традиции подарил им новогоднюю постановку – спектакль «Как стать Снегурочкой». 
 
Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области
 
– Очень приятно было получить приглашение на главный областной праздник. А от представления осталась в восторге, – поделилась учащаяся первого курса областного кадетского училища Валерия Комар. – 2018 год для меня стал особым уже хотя бы потому, что сделала судьбоносный шаг – поступила в областное кадетское училище. И вместе с тем это очень насыщенный год – посчастливилось поучаствовать в первом кадетском балу в Щучине, а сегодня вот и на главной областной елке.
 
 
 
Волна сюрпризов захватила не только участниками елки. Учащиеся областного Дворца творчества детей и молодежи подготовили в подарок председателю облисполкома творческую работу, собственный новогодний подарок – выполненную в технике валяния – картину «Снегири».
 
Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области
Главная елка Гродненщины собрала около 600 ребят со всех районов области
 
 
 
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Участниками главной елки Гродненщины в областном драматическом театре стали 580 ребят из всех районов области. Среди юных почетных гостей – победители...
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
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