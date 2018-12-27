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ПЛАН информационного обеспечения в государственных печатных и электронных СМИ мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики
28.12.2018 — Разное | Смалявiцкi край
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ПЛАН информационного обеспечения в государственных печатных и электронных СМИ мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики
План информационного обеспечения в государственных печатных и электронных СМИ Сообщение ПЛАН информационного обеспечения в государственных печатных и...
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