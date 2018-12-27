В рамках акции «Наши дети» военнослужащие 6-го зенитного ракетного дивизиона 15-й зенитной ракетной бригады поздравили с наступающим Новым годом воспитанников ГУО «Драчковский УПК д/с — СШ». Конечно, малыши были рады приезду гостей из Вооруженных Сил, их подаркам и сладкому столу. С удовольствием показывали свою новогоднюю елку и вместе водили вокруг нее хоровод. Приятно, что мальчишки и девчонки подготовили новогодние стихотворения и музыкальные номера, которыми удивили гостей.

Для командования 6-го зенитного ракетного дивизиона важно, чтобы ребята выросли хорошими людьми, любящими свою страну. Надеемся, они станут настоящими патриотами Республики Беларусь, в которой ценят мир.

А.С. СТРАКОВИЧ, заместитель командира 6-го зенитного ракетного дивизиона 15-й зенитной ракетной бригады по идеологической работе, капитан.