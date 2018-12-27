Шуточный декабрь

Декабрь для учащихся Смолевичской районной гимназии был временем шуток. Сначала ребята готовились к конкурсу веселых и находчивых, а уже после сразились на одной сцене за звание самой искрометной команды в области юмора.

Пошутить, посмеяться и посоревноваться с другими командами могли учащиеся 6-11 классов, тут, как говорится, было бы желание! И оно нашлось у представителей четырех команд – учеников 8-го «А», 8-го «Б», 9-го и 10-го классов.





Как и обычно, ребята должны были представить визитку, домашнее задание и подготовить шутки для биатлона. Темой этого мероприятия был здоровый образ жизни. Своим юмором ученики должны были поразить четырех членов жюри: директора гимназии Дениса Марьяновича Дубаневича, заместителя директора по воспитательной работе Елену Николаевну Чернецову, заместителя директора по учебно-методической работе Татьяну Дмитриевну Русакову и учителя информатики Людмилу Леонидовну Онисимову.

Команда 8 «Б» класса с «противовоспалительным» названием «Антибиотик», выступавшая первой, представила весьма задорную визитку, в которой в шуточной манере рассказали о пагубном влиянии вредных привычек. Затем выступала команда 10-го класса «РОЗИК». У десятиклассников была интересная визитка со смешными сценками, в которых высмеивались вредные привычки. Третьими были участники команды 8-го «А» класса «Пурпурный парус». Последней выступала команда девятого класса «Сержики». У них была интересная визитка, со сценическими и музыкальными вставками.

На «биатлоне» – нешуточном по своей остроте и находчивости соревновании – капитаны всех команд продемонстрировали прекрасное чувство юмора. Члены жюри были в замешательстве, поэтому прошло более пяти кругов шуток, прежде чем, получив 0,7 балла, отсеялся первый участник-капитан команды 10-го класса, команда 9-го класса получила 0,8 балла. Сражаться за победу на этом этапе остались команды 8-ых классов. Жюри никак не могло определиться, кто лучше, потому что у ребят были действительно смешные шутки. Было принято решение отдать каждой команде по 1 баллу.

Заключительным этапом стал конкурс «Домашнее задание». Каждая команда очень постаралась, чтобы их номера были яркими и запоминающимися. У «Антибиотика» были очень смешные сценки про здоровье и спорт, у «РОЗИКа» также были сценические постановки, в одной из которых ребята даже задействовали директора гимназии Дениса Марьяновича Дубаневича. У «Пурпурного паруса» были интересные юмористические постановки про здоровье. «Сержики» спели под гитару популярные песни, но переделали текст под тему этого мероприятия. Номер вышел очень ярким, душевным и впечатляющим. Он стал прекрасным заключением этого вечера.

Результаты конкурса таковы: «РОЗИК» и «Сержики» разделили первое место, а «Антибиотик» и «Пурпурный парус» стали вторыми.

Дарья ШИМАНОВИЧ, член клуба «Юный журналист».