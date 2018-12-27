5 декабря 2015 года, около 4.25 на 419 километре автодороги Брест— Минск—Граница Росиийской Федерации произошло ДТП с участием автомобилей «Мерседес Бенц Виано» (регистрационный знак К576ЕО177RUS) и автомобиля «Фольксваген Пассат» (регистрационный знак 3204KH5).

В результате ДТП пассажир автомобиля «Мерседес Бенц» получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. В целях установления обстоятельств произошедшего Госатоинспекция Смолевичского РОВД просит оказать содействие в установлении очевидцев данного ДТП. Если вы обладаете какой-либо информацией, сообщите об этом по телефонам 80177629844, 8017762951, 80297938369.