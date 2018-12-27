На основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе», постановления Министерства обороны Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 12 «Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения учетно-призывной работы в военных комиссариатах, Смолевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Провести приписку к призывному участку Смолевичского района (далее – приписку) в январе – декабре 2019 года граждан, родившихся с 1 января по 31 декабря 2003 года включительно, проживающих по месту постоянного жительства на территории города, а также граждан старшего возраста, не прошедших приписку по различным причинам ранее.

Гражданам, поступившим и обучающимся в учреждениях, обеспечивающих получение средне-специального, профессионально-технического образования, не по месту постоянного жительства, необходимо явиться для приписки в районные военные комиссариаты по месту жительства.

Гражданам, не получившим персональную повестку для прохождения приписки, явиться в военный комиссариат Смолевичского района и города Жодино (далее – военный комиссариат) с 1 февраля по 30 марта 2019 года, при себе иметь документы, удостоверяющие личность.

Р.А. МИХАЛЕВИЧ, и.о.председателя райисполкома.

И.А.КОНОНОВИЧ, управляющий делами райисполкома.