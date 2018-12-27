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Что не так в «Гурман-Пицце»?

28.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Сотрудники Горецкого РОЧС проверили  кафе «Гурман-пицца»  и нашли нарушения.

 

Что не так в «Гурман-Пицце»?

 

Они касаются требований пожарной безопасности. Объект не обеспечен необходимым количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами оснащения. Замки на дверях, расположенных на путях эвакуации, не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа. Не переработан план эвакуации людей при пожаре для здания. Не проведено освидетельствование и перезарядка имеющегося огнетушителя.

По результатам мониторинга директор В. Ерема получил рекомендации, установлены сроки информирования об устранении нарушений.

Дмитрий АНДРОСЕНКО, старший инженер ИНиП Горецкого РОЧС


 
 
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  Сотрудники Горецкого РОЧС проверили  кафе «Гурман-пицца»  и нашли нарушения.     Они касаются требований пожарной безопасности. Объект не обеспечен необходимым...
 
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