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Что не так в «Гурман-Пицце»?
28.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Сотрудники Горецкого РОЧС проверили кафе «Гурман-пицца» и нашли нарушения.
Они касаются требований пожарной безопасности. Объект не обеспечен необходимым количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами оснащения. Замки на дверях, расположенных на путях эвакуации, не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа. Не переработан план эвакуации людей при пожаре для здания. Не проведено освидетельствование и перезарядка имеющегося огнетушителя.
По результатам мониторинга директор В. Ерема получил рекомендации, установлены сроки информирования об устранении нарушений.
Дмитрий АНДРОСЕНКО, старший инженер ИНиП Горецкого РОЧС
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Сотрудники Горецкого РОЧС проверили кафе «Гурман-пицца» и нашли нарушения. Они касаются требований пожарной безопасности. Объект не обеспечен необходимым...
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