Что не так в «Гурман-Пицце»?

Сотрудники Горецкого РОЧС проверили кафе «Гурман-пицца» и нашли нарушения.





Они касаются требований пожарной безопасности. Объект не обеспечен необходимым количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами оснащения. Замки на дверях, расположенных на путях эвакуации, не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа. Не переработан план эвакуации людей при пожаре для здания. Не проведено освидетельствование и перезарядка имеющегося огнетушителя.

По результатам мониторинга директор В. Ерема получил рекомендации, установлены сроки информирования об устранении нарушений.

Дмитрий АНДРОСЕНКО, старший инженер ИНиП Горецкого РОЧС