Минское «Динамо» играет в гостях против «Автомобилиста». Онлайн

Минское «Динамо» продолжает уральское турне в КХЛ матчем в Екатеринбурге против одного из лидеров лиги — «Автомобилиста».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После трех побед подряд минчане уступили в гостях челябинскому «Трактору» — 1:2. Впрочем, уровень игры «зубров» при этом был довольно неплохим и позволял рассчитывать на положительный результат.

Что касается «Автомобилиста», то после выдающейся серии из побед на старте турнира команда из Екатеринбурга немного затормозила, но все равно является одним из лидеров КХЛ и серьезным претендентом на первое место в Восточной конференции. Преследующий их «Ак Барс» «Автомобилист» опережает на семь очков.

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