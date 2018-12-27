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Стало известно, какие фильмы переведут на белорусский язык в 2019 году

28.12.2018 17:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Стало известно, какие фильмы переведут на белорусский язык в 2019 году
velcom

Фильм о медвежонке, который приехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим английским джентльменом, посмотрело около 20 000 пользователей. Второе и третье места в рейтинге VOKA получили аниме “Рыбка Поньё” и антиутопия “Книга Илая”.

В начале этого года у белорусов появилась возможность смотреть фильмы на родном языке не только в кинотеатрах, но и дома. Для этого видеосервис VOKA создал специальный раздел CINEVOKA, в котором собраны шедевры мирового кино в белорусской озвучке. Активное наполнение раздела началось с июля: за 6 месяцев количество контента выросло с 3 до 60 фильмов разных жанров: от психологических драм и боевиков до аниме и мультфильмов.

В 2019 году количество кинокартин планируют увеличить до 124. В их числе будут драма “Пролетая над гнездом кукушки”, триллер “Сайлент Хилл”, криминальный детектив “Девушка с татуировкой дракона”, черная комедия “Волк с Уолл-стрит” и другие блокбастеры.

За этот год фильмы в разделе CINEVOKA собрали более 45 000 зрителей. Посты в социальных сетях о кинохитах в белорусской озвучке увидели 330 000 пользователей — спрос на фильмы на родном языке в интернет-пространстве уверенно растет. Хедлайнером обсуждений в социальных сетях стала французская комедия “Астэрыкс на Алiмппiйскiх гульнях”.

Участие в озвучке фильмов, переведенных на белорусский язык, приняли 19 актеров дубляжа, которые провели в звукозаписывающей студии больше 450 часов.

Топ-10 самых просматриваемых фильмов в белорусском переводе выглядит так:

●       Падынгтан;

●       Рыбка Поньё;

●       Кнiга Iлая;

●       Мой сябар жырафа;

●       Мiсiя;

●       1+1 (Недатыкальныя);

●       Пяты элемент;

●       Грукаючы ў нябесную браму;

●       Жонка аглядальнiка заапарку;

●       Скрадзеныя прывідамі.

 

Белорусы уже привыкли смотреть кино в белорусской озвучке и в кинотеатрах. Благодаря проекту “Беларускія ўікенды”, реализуемому компанией “Кінаконг” при поддержке velcom, известные фильмы и даже премьеры с белорусским дубляжом ежемесячно показывают на больших экранах по всей стране. За два года показы “Беларускіх ўікэндаў” посетило уже более 50 тысяч зрителей.

 
 
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Видеосервис VOKA подвел итоги года: самым просматриваемым фильмом с озвучкой на белорусском языке стала семейная комедия “Падынгтан”.
 
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