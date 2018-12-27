Стало известно, какие фильмы переведут на белорусский язык в 2019 году

Фильм о медвежонке, который приехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим английским джентльменом, посмотрело около 20 000 пользователей. Второе и третье места в рейтинге VOKA получили аниме “Рыбка Поньё” и антиутопия “Книга Илая”.

В начале этого года у белорусов появилась возможность смотреть фильмы на родном языке не только в кинотеатрах, но и дома. Для этого видеосервис VOKA создал специальный раздел CINEVOKA , в котором собраны шедевры мирового кино в белорусской озвучке. Активное наполнение раздела началось с июля: за 6 месяцев количество контента выросло с 3 до 60 фильмов разных жанров: от психологических драм и боевиков до аниме и мультфильмов.

В 2019 году количество кинокартин планируют увеличить до 124. В их числе будут драма “Пролетая над гнездом кукушки”, триллер “Сайлент Хилл”, криминальный детектив “Девушка с татуировкой дракона”, черная комедия “Волк с Уолл-стрит” и другие блокбастеры.

За этот год фильмы в разделе CINEVOKA собрали более 45 000 зрителей. Посты в социальных сетях о кинохитах в белорусской озвучке увидели 330 000 пользователей — спрос на фильмы на родном языке в интернет-пространстве уверенно растет. Хедлайнером обсуждений в социальных сетях стала французская комедия “Астэрыкс на Алiмппiйскiх гульнях”.

Участие в озвучке фильмов, переведенных на белорусский язык, приняли 19 актеров дубляжа, которые провели в звукозаписывающей студии больше 450 часов.

Топ-10 самых просматриваемых фильмов в белорусском переводе выглядит так:

● Падынгтан;

● Рыбка Поньё;

● Кнiга Iлая;

● Мой сябар жырафа;

● Мiсiя;

● 1+1 (Недатыкальныя);

● Пяты элемент;

● Грукаючы ў нябесную браму;

● Жонка аглядальнiка заапарку;

● Скрадзеныя прывідамі.

Белорусы уже привыкли смотреть кино в белорусской озвучке и в кинотеатрах. Благодаря проекту “Беларускія ўікенды”, реализуемому компанией “Кінаконг” при поддержке velcom, известные фильмы и даже премьеры с белорусским дубляжом ежемесячно показывают на больших экранах по всей стране. За два года показы “Беларускіх ўікэндаў” посетило уже более 50 тысяч зрителей.