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Гордон: Россия проглотит Беларусь, а Лукашенко сбежит

28.12.2018 17:30 — Разное | Партизан  
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Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Прямий" высказал мнение, что Лукашенко сейчас у роковой черты, а Беларусь как никогда близко оказалась перед возможной аннексией со стороны России.

Гордон: Россия проглотит Беларусь, а Лукашенко сбежит
«Еще в сентябре на очень узкой встрече с послами США в России и Украине, на которой присутствовали человек тридцать, в Киеве, мы сидели с Андреем Илларионовым, бывшим советником Путина в области экономики и представителем России в G8. Он поднялся и сказал… американским послам разных лет: «Неужели вы не понимаете, что следующей за частью Украины Россия аннексирует Беларусь?», - цитирует Гордона Белсат

По мнению гостя программы, Путин идет дальше и хочет создать свой «русский мир» там, где у него это пройдет.

Однако, по мнению Гордона, Лукашенко начал сейчас активно брыкаться, так как не хочет быть генерал-губернатором Беларуси в составе Великого Московского княжества.


«Угроза вторжения россиян на территорию Беларуси велика, как никогда. Вооруженного сопротивления белорусская армия оказывать не будет. Может закончиться тем, что Лукашенко куда-то вывезут. Или он сам сбежит. И Россия проглотит Беларусь. Беларусь войдет в состав РФ».

Журналист уверен, что этого хотят многие белорусы. «Белорусы и так чувствуют себя частью «русского мира». Там очень мало людей, которые чувствуют обособленность белорусской нации от русской».

Белорусскую тему обсуждают с 16:30

Однако опрошенные телеканалом Белсат белорусы с ним явно не согласны:



 
 
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Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Прямий" высказал мнение, что Лукашенко сейчас у роковой черты, а Беларусь как никогда близко...
 
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Герой працы
Газета Авангард
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