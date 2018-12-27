Гордон: Россия проглотит Беларусь, а Лукашенко сбежит

Белсат «Еще в сентябре на очень узкой встрече с послами США в России и Украине, на которой присутствовали человек тридцать, в Киеве, мы сидели с Андреем Илларионовым, бывшим советником Путина в области экономики и представителем России в G8. Он поднялся и сказал… американским послам разных лет: «Неужели вы не понимаете, что следующей за частью Украины Россия аннексирует Беларусь?», - цитирует Гордона





По мнению гостя программы, Путин идет дальше и хочет создать свой «русский мир» там, где у него это пройдет.





Однако, по мнению Гордона, Лукашенко начал сейчас активно брыкаться, так как не хочет быть генерал-губернатором Беларуси в составе Великого Московского княжества.









«Угроза вторжения россиян на территорию Беларуси велика, как никогда. Вооруженного сопротивления белорусская армия оказывать не будет. Может закончиться тем, что Лукашенко куда-то вывезут. Или он сам сбежит. И Россия проглотит Беларусь. Беларусь войдет в состав РФ».





Журналист уверен, что этого хотят многие белорусы. «Белорусы и так чувствуют себя частью «русского мира». Там очень мало людей, которые чувствуют обособленность белорусской нации от русской».





Белорусскую тему обсуждают с 16:30





Однако опрошенные телеканалом Белсат белорусы с ним явно не согласны:







