Лучшая спортсменка страны назвала уходящий год взлетным

Минск-Новости ». С 26-летней звездой фристайла побеседовал корреспондент агентства «».





Анна отметила, что ее не огорчила бы и вторая позиция в заочном споре с именитыми соотечественницами:





— Это тоже было бы очень приятно. Второе место не последнее, расстраиваться незачем.





— В середине декабря, несмотря на то, что проходишь сейчас реабилитацию, подлечивая травмированное в свое время и прооперированное колено, ты приняла участие в так называемом забеге Санта-Клаусов…





— Да, впервые, кстати, с товарищем по сборной Беларуси Стасом Гладченко. Он облачился в костюм Деда Мороза, я стала Снегурочкой. Сейчас, конечно, не тренируюсь, поскольку лечусь, но пробежала, хорошо размявшись и в спокойном режиме, полтора километра. Все было здорово, задумка сама по себе очень интересная, и мероприятие классное. Круто, что у нас людей таким образом привлекают к занятиям спортом, призывают больше двигаться. Беларусь вообще спортивная страна.





— После возвращения с Олимпиады всплеск интереса к твоей персоне был просто невероятным. Он быстро иссяк?





— Вовсе не иссяк. Я по-прежнему хожу на всякие мероприятия, недавно, например, меня пригласили на гандбол ребята из минского СКА, поболела за них, они молодцы. Когда диктор объявил, что в зале присутствует олимпийская чемпионка Анна Гуськова, было очень приятно. У нас разные виды спорта, но страна одна, и поддерживать друг друга, считаю, необходимо.





— Считаешь уходящий год удачным для себя?





— Взлетным!





— Насколько мне известно, ты очень любишь путешествовать. Удалось где-то в интересных местах побывать после Кореи?





— Нет. Вообще не путешествовала, просто не было времени. Очень хотелось бы, конечно, поездить по миру, но для этого у нас есть отпуск.









— Но хотя бы во время отпуска куда-то слетала?





— В апреле с подругой в Египет. Замечательно отдохнула. Было много вариантов, куда поехать, но мне тогда очень хотелось незамедлительно попасть к морю и солнцу.





— Рассчитываешь в нынешнем сезоне выйти на склон?





— Очень хотелось бы. Но сейчас мне нужно на 100 % восстановиться, чтобы потом на 100 % показывать класс. А для этого нужно приложить много усилий.





— На каком старте хотела бы попробовать силы?





— Наверное, на одном из этапов Кубка мира. Сезон только начался, но очень возможно, что мне придется его пропустить. Все-таки надо заниматься здоровьем. Впереди чемпионат мира, я, конечно, расстраиваюсь, что не попадаю туда.





— Чего хотела бы пожелать в канун Нового года людям, которые тебя любят?





— Вообще всем хочу пожелать добра, позитива. Побольше взлетов и никаких падений. Чтобы мечты становились целью и сбывались. Будьте в движении!..