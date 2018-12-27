Comedy Club снял скетч про спасающего котенка Путина. А потом его удалил

В главной роли — актер Дмитрий Грачев, известный пародиями на президента России Владимира Путина. Позже ролик удалили по неизвестным причинам





заметили , что видео удалено. Скетч опубликовал пользователь фейсбука, в официальных аккаунтах ТНТ в соцсетях его не было. 28 декабря пользователи твиттера, что видео удалено.





Сюжет скетча:





По сюжету отец рассказывает сыну сказку про «маленького пушистого котенка», который пытается перейти вымышленную трассу Барнаул — Красноярск, чтобы попасть к маме-кошке на другую сторону дороги. В это время на него стремительно надвигается черный автомобиль на скорости 200 километров в час.





Закадровый голос озвучивает: «Из машины вышел мужчина. Он ехал на встречу с губернатором Красноярского края». На видео появляется Грачев, который берет котенка на руки и распоряжается: «принесите молочка».





Рассказчик отмечает, что «об этом маленьком чуде никто бы не узнал», если бы «совершенно случайно» на той трассе ночью не оказалась «вся съемочная группа Первого канала, съемочная группа ВГТРК, RT, "Вести 24"» и многие другие.