«Тяжело видеть ребенка за решеткой». Начался суд над подростком, который с ножом напал на отца

— Очень тяжело видеть ребенка за решеткой, но я стараюсь держаться продуктивной линии. Тут важны не эмоции, а в самом деле разобраться в том, что произошло, — рассказывает TUT.BY потерпевший отец, подростка Дмитрий Тимашков.





В суде Ленинского района Минска начался процесс по делу 14-летнего школьника С. Подростка обвиняют в том, что 24 сентября он напал на отца, нанеся шесть ножевых ударов. Парню предъявлено обвинение по ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 139 УК (Покушение на убийство). Сегодня Дмитрий и С. впервые увидели друг друга после той трагедии. С учетом того, что обвиняемый несовершеннолетний, процесс проходит в закрытом режиме, без посторонних глаз. В зале кроме самого обвиняемого, судьи, народных заседателей, защитника и прокурора, присутствуют родители С. и психолог.





TUT.BY , как сын нанес ему шесть ножевых ударов. Напомним, осенью Дмитрий Тимашков, которого многие знают как Лилькиного папу, рассказал, как сын нанес ему шесть ножевых ударов.





— Сначала все казалось глупой шуткой. Удары за спиной были похожи на болезненные электрические разряды. Я не сообразил сразу, что это нож, думал, что сын просто дурачится. Шок… Поворачиваюсь и вижу своего ребенка с абсолютно холодными глазами, держит нож в руке и смотрит на меня как охотник. Началась борьба. Если честно, с трудом удалось забрать нож. Стало трудно дышать, от крови майка прилипла к спине. Очень хорошо помню, как С. сказал: «Я тебя ненавижу». И это говорит ребенок, которого я так люблю? Я стал орать: «Что ты наделал? Ты же разрушил весь мир! Вызывай скорую!» В итоге милиция приехала раньше, чем бригада врачей. Когда в квартиру вошли вооруженные парни в касках и спросили, кто нападавший, С. спокойно ответил: «Я нападавший».









Эта история разделила пользователей соцсетей. Одни считают, что отец — жертва. А другие, наоборот, уверены: он сам спровоцировал ребенка, слишком жестко воспитывал С., слишком мало уделял ему внимания, занимаясь реабилитацией больной дочки. Активисты из Фейсбука, которые встали на сторону обвиняемого С., сами собрали деньги и наняли школьнику адвоката. На тот момент родители заключили соглашение с другим защитником.





— И я, и моя бывшая жена написали заявление, чтобы второго адвоката отстранили от дела, но суд его не удовлетворил. Он и защищает С., в нашем уже не было никакого смысла, — говорит Дмитрий Тимашков.





Находясь в СИЗО, 14-летний С. написал несколько писем маме, с отцом на связь он не выходил.