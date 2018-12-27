БЕЛТА , сказал Иван Дырман. "Мы приглашали к проектированию комплекса международных специалистов. Рассчитываем, что к концу 2019 года он будет построен и сможет принимать соревнования самого высокого уровня", — как передает, сказал Иван Дырман.





По его словам, на территории комплекса разместятся мотобольный стадион, картинговая и мотокроссовая трассы.





"Кроме того, планируем построить там три автодрома. Ожидается, что уже в 2020 году именно этот комплекс примет чемпионат Европы по мотоболу", — отметил председатель Центрального совета ДОСААФ.



