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Комплекс по техническим видам спорта будет построен в "Стайках" к концу 2019 года
Председатель Центрального совета ДОСААФ Иван Дырман заявил, что комплекс по техническим видам спорта будет построен в олимпийском спорткомплексе "Стайки" к концу 2019 года.
"Мы приглашали к проектированию комплекса международных специалистов. Рассчитываем, что к концу 2019 года он будет построен и сможет принимать соревнования самого высокого уровня", — как передает
По его словам, на территории комплекса разместятся мотобольный стадион, картинговая и мотокроссовая трассы.
"Кроме того, планируем построить там три автодрома. Ожидается, что уже в 2020 году именно этот комплекс примет чемпионат Европы по мотоболу", — отметил председатель Центрального совета ДОСААФ.
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Председатель Центрального совета ДОСААФ Иван Дырман заявил, что комплекс по техническим видам спорта будет построен в олимпийском спорткомплексе "Стайки" к концу...
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