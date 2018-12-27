Правительство установило тарифы на электрическую энергию — они действуют уже с декабря

Тариф на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,1003 белорусских рублей за 1 кВт/ч, а в остальное время суток — 0,1863 белорусских рублей за 1 кВт/ч.





Тариф на электрическую энергию при условии ее использования в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения в квартирах много-квартирных жилых домов, не оборудованных в установленном порядке системами централизо¬ванного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения составит 0,0687 белорусских рублей за 1 кВт/ч.





Для всех остальных одноставочный тариф составит 0,1433 белорусских рублей за 1 кВт/ч, дифференцированный тариф по временным периодам: минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — 0,1003 белорусских рублей за 1 кВт/ч, максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 0,2866 белорусских рублей за 1 кВт/ч.





Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 декабря 2018 г., говорится в комментарии Совмина.