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Банк в Беларуси выложил свои кейсы на сайте в стиле 2000-х

28.12.2018 17:47 — Разное | Myfin  
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Банк в Беларуси выложил свои кейсы на сайте в стиле 2000-х
фото: Myfin.by

Название сайта происходит от известной комбинации клавиш «Copy-Paste» («скопировать-вставить»). Копипаст считается моветоном, поскольку почти любая информация защищена авторским правом. Альфа-Банк решил обратиться к иронии и помочь миру (и даже конкурентам) с хорошими идеями. «Вы можете копировать всё, что душе угодно. Только не копируйте один в один», – просят пользователей на сайте.

Ретро-дизайн сайта возвращает в начало 2000-х – во времена первой GTA, кассетных плейеров и магнитофонов. Однако за ностальгической картинкой скрывается вполне себе актуальная начинка: подробные и детальные кейсы, которые Альфа-Банк реализовал в 2018 году. В частности, можно узнать, как запустить онлайн-вклады, разработать продвинутое приложение (на примере InSync), создать видеовклады, найти партнеров и бесплатно пробиться в участники крупного форума.

 
 
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Альфа-Банк (Беларусь) запустил необычный сайт Копи-Паст , в котором в ироничной форме секретничает о блокчейне, раскрывает тягости разработки онлайн-вкладов и...
 
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