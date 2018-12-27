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Банк в Беларуси выложил свои кейсы на сайте в стиле 2000-х
Название сайта происходит от известной комбинации клавиш «Copy-Paste» («скопировать-вставить»). Копипаст считается моветоном, поскольку почти любая информация защищена авторским правом.
Ретро-дизайн сайта возвращает в начало 2000-х – во времена первой GTA, кассетных плейеров и магнитофонов. Однако за ностальгической картинкой скрывается вполне себе актуальная начинка: подробные и детальные кейсы, которые Альфа-Банк реализовал в 2018 году. В частности, можно узнать, как запустить онлайн-вклады, разработать продвинутое приложение (на примере InSync), создать видеовклады, найти партнеров и бесплатно пробиться в участники крупного форума.
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Альфа-Банк (Беларусь) запустил необычный сайт Копи-Паст , в котором в ироничной форме секретничает о блокчейне, раскрывает тягости разработки онлайн-вкладов и...
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