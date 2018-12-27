Банк в Беларуси выложил свои кейсы на сайте в стиле 2000-х



фото: Myfin.by

Название сайта происходит от известной комбинации клавиш «Copy-Paste» («скопировать-вставить»). Копипаст считается моветоном, поскольку почти любая информация защищена авторским правом. Альфа-Банк решил обратиться к иронии и помочь миру (и даже конкурентам) с хорошими идеями. «Вы можете копировать всё, что душе угодно. Только не копируйте один в один», – просят пользователей на сайте.

Ретро-дизайн сайта возвращает в начало 2000-х – во времена первой GTA, кассетных плейеров и магнитофонов. Однако за ностальгической картинкой скрывается вполне себе актуальная начинка: подробные и детальные кейсы, которые Альфа-Банк реализовал в 2018 году. В частности, можно узнать, как запустить онлайн-вклады, разработать продвинутое приложение (на примере InSync), создать видеовклады, найти партнеров и бесплатно пробиться в участники крупного форума.