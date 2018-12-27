На танки и Майнкрафт! В Беларуси выпустили карту для геймеров с кэшбеком на Steam

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«Выпуск тематических банковских карт с расширенным функционалом мировой тренд. Виртуальная карта позволяет, не меняя сложившихся привычек, экономить на играх и платных мобильных приложениях. При этом мы отказались от физического «пластика», предоставив возможность завести GameCard буквально не отрываясь от процесса игры. Предполагаем, что карта будет особенно популярна среди молодежи и более зрелых «танкистов», – отметил заместитель председателя правления Олег Бородко.