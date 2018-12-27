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В Барановичах вынесен приговор прапорщику, избившему солдат

28.12.2018 18:05 — Разное | Аргументы и факты  
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В Барановичах вынесен приговор прапорщику, избившему солдат
Фото из открытых источников

Обвиняемый, проходя военную службу в должности старшины роты материально-технического обеспечения радиотехнической бригады Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в воинском звании «прапорщик», будучи в состоянии алкогольного опьянения и желая показать свое мнимое превосходство над военнослужащими срочной службы, в нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими применил в отношении двух военнослужащих срочной службы физическое насилие, сообщили на интернет-портале судов общей юрисдикции Республики Беларусь. 

Один из рядовых получил легкие телесные повреждения. 

Нарушителя признали виновным. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима и штрафа в доход государства в сумме 2450 рублей.

В Барановичах вынесен приговор прапорщику, избившему солдат
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Уголовное дело рассматривал суд Барановичского района и города Барановичи в выездном судебном заседании на территории войсковой части 25886.
 
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