В Барановичах вынесен приговор прапорщику, избившему солдат

Обвиняемый, проходя военную службу в должности старшины роты материально-технического обеспечения радиотехнической бригады Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в воинском звании «прапорщик», будучи в состоянии алкогольного опьянения и желая показать свое мнимое превосходство над военнослужащими срочной службы, в нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими применил в отношении двух военнослужащих срочной службы физическое насилие, сообщили на интернет-портале судов общей юрисдикции Республики Беларусь.

Один из рядовых получил легкие телесные повреждения.