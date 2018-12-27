Посольство Польши объяснило, чем заменит визы «на закупы»





Посольство Польши в Беларуси прокомментировало прекращение со 2 января 2019 года выдачи виз «на закупы». По словам Мартина Войтеховского, первого советника посольства, изменения носят «чисто технический характер». При этом тем, кто подается на визу, нужно будет прилагать подтверждение брони жилья, сообщает TUT.BY .

- Изменения, которые вводятся со 2 января 2019 года, носят чисто технический характер. Их цель — еще большая открытость нуждам граждан Беларуси, въезжающих в Польшу, а также въезжающих через Польшу в другие страны — члены Шенгенского соглашения. Гражданам Беларуси, подающим документы на получение визы, данные изменения не причинят неудобства, — говорит первый советник посольства Польши в Беларуси Мартин Войтеховский.

В посольстве также заметили, что заявителям на краткосрочные шенгенские визы нужно будет подтверждать бронирование жилья в Польше (раньше для визы «на закупы» требовались чеки Tax Free).

— В соответствии с уточненным перечнем прилагаемых документов, единым для всех консульских учреждений стран — членов Шенгенского соглашения, выдающих визы в Беларуси, документами, которые обязаны предоставить граждане Беларуси, являются подтверждение бронирования гостиницы на время пребывания или договор аренды жилого помещения в Польше (кроме основных документов, таких как страховой полис и подтверждение наличия денежных средств). Технические изменения положительно повлияют на удовлетворение высокого спроса на шенгенские визы, которые выдают консульские учреждения Польши в Беларуси, — прокомментировали в посольстве.

В диппредставительстве также напомнили, что консульские учреждения Польши в Беларуси выдают почти половину всех шенгенских виз в нашей стране.