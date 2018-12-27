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Рогачук: в городе Бресте планируется создать IT-кластер

28.12.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте в районе проспекта Республики планируется построить IT-кластер. Об этом сообщил сегодня журналистам перед совместным заседанием сессии городского Совета депутатов и городского исполнительного комитета председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62036.php

Рогачук: в городе Бресте планируется создать IT-кластер

"Мы сейчас планируем вместе с архитектурой, заинтересованными службами создать своеобразный IT-кластер в Бресте. Ни в коем случая не подменяя другие инновационные площадки, которые есть в городе, мы хотим его разместить в районе проспекта Республики. Примечательно, что сами айтишники готовы вкладывать деньги в это строительство", - сказал Александр Рогачук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62036.php

Рогачук: в городе Бресте планируется создать IT-кластер

Он отметил, что в уходящем году экспорт компьютерных услуг вырос в 1,6 раза и составил без малого $15 млн - это третья позиция в общей структуре экспорта услуг брестчан. "Это очень хорошая тенденция. Брест абсолютно подходит для этой сферы. Руководитель одной такой компании привел пример: из 5 млрд пользователей по всему миру 3 млрд человек пользуются программными продуктами, сделанными этой фирмой в Бресте. Это очень серьезное направление", - подчеркнул мэр.

Всего за 2018 год брестчане экспортировали услуг на $200 млн. 70% в общем объеме составляют международные перевозки. На втором месте - строительная отрасль, ее специалисты заработали на внешних рынках $34 млн. Недостаточно быстрыми темпами растет экспорт туристических услуг, который превысил $3 млн. "Экспорт услуг с учетом потенциала города должен быть приоритетным направлением", - считает Александр Рогачук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62036.php

Рогачук: в городе Бресте планируется создать IT-кластер

Сегодня на совместном заседании сессии Брестского городского Совета депутатов и городского исполнительного комитета его участники обсудили выполнение прогноза социально-экономического развития Бреста и исполнение городского бюджета в 2018 году, а также задачи на 2019 год.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте в районе проспекта Республики планируется построить IT-кластер. Об этом сообщил сегодня журналистам перед совместным заседанием сессии городского Совета...
 
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Клiч Радзiмы
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