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Вступили в законную силу приговоры суда о незаконном обороте наркотиков в отношении родных брата и сестры

28.12.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Родные брат и сестра, граждане Российской Федерации, летом текущего года отдыхали в одной из стран Европейского союза. Во время отдыха 38-летний С. предложил 43-летней П. приобрести и попробовать наркотические средства, что и было сделано. Оставшиеся психоактивные вещества они решили взять с собой домой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62035.php

Вступили в законную силу приговоры суда о незаконном обороте наркотиков в отношении родных брата и сестры

При пересечении Государственной границы Республики Беларусь на легковом автомобиле в ПТО «Варшавский мост» Брестской таможни у С. в личных вещах обнаружено опасное наркотическое средство – марихуана массой 17 грамм, а в вещах П. – особо опасное психотропное вещество в таблетированной форме – МДМА массой 1 грамм и особо опасное наркотическое средство – кокаин массой 0,0157 грамма.

Приговорами суда Московского района г.Бреста от 26 и 29 октября 2018 года С. и П. признаны виновными в незаконном перемещении наркотических средств и психотропных веществ через Государственную границу Республики Беларусь по ч.1 и ч.2 ст.328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также их хранении и перевозке без цели сбыта по ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил С., участвовавшему в незаконном обороте опасного наркотического средства, 3 года лишения свободы, а П., перемещавщей через границу, хранившей и перевозившей особо опасные психоактивные вещества, - 5 лет лишения свободы.

Приговоры суда первой инстанции, на которые обвиняемые подали апелляционные жалобы, судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила без изменений - они вступили в законную силу.

 
Теги: Брест
 
 
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Родные брат и сестра, граждане Российской Федерации, летом текущего года отдыхали в одной из стран Европейского союза. Во время отдыха 38-летний С. предложил...
 
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