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Гостиницы Ibis в Бресте пока не будет, а вот МакДональдс построят в следующем году

28.12.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Инвестиционный договор о Бресте на месте частного сектора у легкоатлетического манежа">строительстве в Бресте гостиницы мировой сети Ibis «завернули», а вот МакДональдс появится в городе в следующем году. Об этом сообщил 28 декабря председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук на собрании хозяйственного актива.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62033.php

Гостиницы Ibis в Бресте пока не будет, а вот МакДональдс построят в следующем году

Строительство в Бресте гостиницы сети Ibis было намечено еще в 2015 году. На то время уже были завершены переговоры, подобран земельный участок по соседству с легкоатлетическим манежем Планировалось, что ко второй половине 2019 года возведут коробку, а в 2020 отель будет принимать постояльцев. Однако проект так и остался на бумаге.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62033.php

Гостиницы Ibis в Бресте пока не будет, а вот МакДональдс построят в следующем году

«Вроде бы и инвестор очень серьезный был. Но мы вынуждены были расторгнуть инвестдоговор, потому что они (инвесторы. — Прим. TUT.BY) ничего реально нам не показали», — сообщил Александр Рогачук.

А вот представитель другой мировой сети все же появится в городе. Как рассказал на собрании хозактива мэр, в 2019 году в Бресте построят первый ресторан МакДональдс. Ранее горисполком сообщал, что его планируется возвести на улице 28 июля, неподалеку от супермаркета «Микс».

 
Теги: Брест
 
 
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Инвестиционный договор о строительстве в Бресте гостиницы мировой сети Ibis «завернули», а вот МакДональдс появится в городе в следующем году. Об этом сообщил 28...
 
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