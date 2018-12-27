Гостиницы Ibis в Бресте пока не будет, а вот МакДональдс построят в следующем году

Инвестиционный договор о Бресте на месте частного сектора у легкоатлетического манежа">строительстве в Бресте гостиницы мировой сети Ibis «завернули», а вот МакДональдс появится в городе в следующем году. Об этом сообщил 28 декабря председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук на собрании хозяйственного актива.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62033.php

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Строительство в Бресте гостиницы сети Ibis было намечено еще в 2015 году . На то время уже были завершены переговоры, подобран земельный участок по соседству с легкоатлетическим манежем Планировалось, что ко второй половине 2019 года возведут коробку, а в 2020 отель будет принимать постояльцев. Однако проект так и остался на бумаге.



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«Вроде бы и инвестор очень серьезный был. Но мы вынуждены были расторгнуть инвестдоговор, потому что они (инвесторы. — Прим. TUT.BY) ничего реально нам не показали», — сообщил Александр Рогачук .

А вот представитель другой мировой сети все же появится в городе. Как рассказал на собрании хозактива мэр, в 2019 году в Бресте построят первый ресторан МакДональдс. Ранее горисполком сообщал , что его планируется возвести на улице 28 июля, неподалеку от супермаркета «Микс».