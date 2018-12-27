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Гостиницы Ibis в Бресте пока не будет, а вот МакДональдс построят в следующем году
28.12.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Инвестиционный договор о Бресте на месте частного сектора у легкоатлетического манежа">строительстве в Бресте гостиницы мировой сети Ibis «завернули», а вот МакДональдс появится в городе в следующем году. Об этом сообщил 28 декабря председатель Брестского горисполкома Александр
Строительство в Бресте гостиницы сети Ibis
«Вроде бы и инвестор очень серьезный был. Но мы вынуждены были расторгнуть инвестдоговор, потому что они (инвесторы. — Прим. TUT.BY) ничего реально нам не показали», — сообщил Александр
А вот представитель другой мировой сети все же появится в городе. Как рассказал на собрании хозактива мэр, в 2019 году в Бресте построят первый ресторан МакДональдс. Ранее горисполком
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Инвестиционный договор о строительстве в Бресте гостиницы мировой сети Ibis «завернули», а вот МакДональдс появится в городе в следующем году. Об этом сообщил 28...
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