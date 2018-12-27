С 1 января в Беларуси вырастут штрафы и некоторые пособия

В Беларуси с 1 января базовая величина вырастет до 25,5 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на сколько изменятся размеры пособий и штрафов.



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Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Максимальный размер пособия по безработице составляет 2 базовые величины, и с первого января будет равняться 51 рублю (сейчас — 49 рублей).

Налог для ремесленников и владельцев агроусадеб составит 25,5 рубля (сейчас 24,5 рубля).

Больше придется заплатить белорусам, желающим развестись: подача заявления о расторжении брака обойдется в четыре базовые или 102 рубля (сейчас 98 рублей), заявление на расторжение повторного брака — в восемь базовых или 204 рубля (сейчас — 196 рублей). Вступать в брак с 1 января будет стоить 25,5 рубля (сейчас — 24,5 рубля).

Подать заявление об отмене решения третейского суда будет стоить 51 рубль(сейчас — 49 рублей), об изменении или расторжении договоров найма жилых помещений — также до 51 рубля (сейчас 49 рублей), а заявления о признании юрлиц и ИП банкротами, которые подают кредиторы, — до 255 рублей (сейчас — 245 рублей).

Госпошлина за регистрацию ИП вырастет до 12,75 рубля (сейчас — 12,25 рубля).

Безбилетнику в городском транспорте придется заплатить 12,75 рубля (сейчас — 12,25 рубля), в пригородном — до 17,85 рубля (сейчас — 17,15 рубля), а в междугороднем — до 25,5 рубля (сейчас — 24,5 рубля). Штраф за провоз багажа без оплаты с 2018 года вырастет до 5,1 рубля (сейчас — 4,9 рубля). Штраф за выбрасывание мусора из транспортных средств с 1 января составит от 25,5 до 51 рубля рублей (сейчас — от 24,5 до 49 рублей).

Белорусам, которые на границе «забудут» достать из документов деньги, нужно будет заплатить штраф до 50 базовых величин — 1275 (сейчас — 1225 рублей). Если же кто-то повторно «забудет» деньги в паспорте, то штраф увеличится до 2550 рублей (сейчас — 2450 рублей).

Вырастут штрафы за открытие счета в банке за границей без разрешения Нацбанка — от 127,5 рубля до 892,5 рубля (сейчас — от 122,5 рубля до 857,5 рубля). Напомним, после 1 марта 2019 года физическое лицо — резидент сможет без разрешения Нацбанка открыть текущий (расчетный) банковский счет в иностранном банке и перечислить на него денежные средства.

Штраф за курение в запрещенных местах — до 102 рублей (сейчас — до 98 рублей), а за курение во вспомогательных помещениях многоквартирного жилого дома, а также за курение, нарушающее правила пожарной безопасности, — до 765 рублей (сейчас — до 735 рублей).

Штраф за самовольные переустройство или перепланировку жилых помещений, без изменения несущей способности конструкций увеличится до 765 рублей (сейчас — 735 рублей).

За нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения с 1 января придется заплатить штраф от 25,5 до 255 рублей (сейчас — от 24,5 до 245 рублей).

Как вырастут штрафы для водителей

Штрафы для автомобилистов также вырастут с 1 января. Если водитель не прошел гостехосмотр, придется заплатить от 25,5 рубля до 76,5 рубля (сейчас — от 24,5 до 73,5 рубля).

Если сотрудник ГАИ зафиксирует превышение скорости (от 10 до 20 км/ч), минимальный штраф составит 25,5 рубля (сейчас — 24,5 рубля). Для сравнения: на 30 и больше км/ч будут наказывать суммой от 76,5 до 255 рублей (сейчас — от 73,5 до 245 рублей). При повторном превышении скорости в течение года на 20 и больше км/ч штраф составит от 127,5 до 382,5 рубля (сейчас — от 122,5 до 367,5 рублей).

За зафиксированное автоматической камерой превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф вырастет до 12,75 рубля (сейчас — 12,25 рубля), на 40 и больше км/ч — до 153 рублей (сейчас — 147 рублей).