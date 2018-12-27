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С 1 января в Беларуси вырастут штрафы и некоторые пособия
28.12.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси с 1 января
Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Максимальный размер пособия по безработице составляет 2 базовые величины, и с первого января будет равняться 51 рублю (сейчас — 49 рублей).
Налог для ремесленников и владельцев агроусадеб составит 25,5 рубля (сейчас 24,5 рубля).
Больше придется заплатить белорусам, желающим развестись: подача заявления о расторжении брака обойдется в четыре базовые или 102 рубля (сейчас 98 рублей), заявление на расторжение повторного брака — в восемь базовых или 204 рубля (сейчас — 196 рублей). Вступать в брак с 1 января будет стоить 25,5 рубля (сейчас — 24,5 рубля).
Подать заявление об отмене решения третейского суда будет стоить 51 рубль(сейчас — 49 рублей), об изменении или расторжении договоров найма жилых помещений — также до 51 рубля (сейчас 49 рублей), а заявления о признании юрлиц и ИП банкротами, которые подают кредиторы, — до 255 рублей (сейчас — 245 рублей).
Госпошлина за регистрацию ИП вырастет до 12,75 рубля (сейчас — 12,25 рубля).
Безбилетнику в городском транспорте придется заплатить 12,75 рубля (сейчас — 12,25 рубля), в пригородном — до 17,85 рубля (сейчас — 17,15 рубля), а в междугороднем — до 25,5 рубля (сейчас — 24,5 рубля). Штраф за провоз багажа без оплаты с 2018 года вырастет до 5,1 рубля (сейчас — 4,9 рубля). Штраф за выбрасывание мусора из транспортных средств с 1 января составит от 25,5 до 51 рубля рублей (сейчас — от 24,5 до 49 рублей).
Белорусам, которые на границе «забудут» достать из документов деньги, нужно будет
Вырастут штрафы за открытие счета в банке за границей без разрешения Нацбанка — от 127,5 рубля до 892,5 рубля (сейчас — от 122,5 рубля до 857,5 рубля). Напомним, после 1 марта 2019 года физическое лицо — резидент
Штраф за курение в запрещенных местах — до 102 рублей (сейчас — до 98 рублей), а за курение во вспомогательных помещениях многоквартирного жилого дома, а также за курение, нарушающее правила пожарной безопасности, — до 765 рублей (сейчас — до 735 рублей).
Штраф за самовольные переустройство или перепланировку жилых помещений, без изменения несущей способности конструкций увеличится до 765 рублей (сейчас — 735 рублей).
За нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения с 1 января придется заплатить штраф от 25,5 до 255 рублей (сейчас — от 24,5 до 245 рублей).
Как вырастут штрафы для водителей
Штрафы для автомобилистов также вырастут с 1 января. Если водитель не прошел гостехосмотр, придется заплатить от 25,5 рубля до 76,5 рубля (сейчас — от 24,5 до 73,5 рубля).
Если сотрудник
За зафиксированное автоматической камерой превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф вырастет до 12,75 рубля (сейчас — 12,25 рубля), на 40 и больше км/ч — до 153 рублей (сейчас — 147 рублей).
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В Беларуси с 1 января базовая величина вырастет до 25,5 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на сколько изменятся размеры пособий и штрафов. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
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