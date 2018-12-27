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Лучший футболист мира отказался продлевать контракт с "Реалом"
Хорвата Луку Модрича не устраивают условия, предложенные "королевским клубом", и он может сменить команду.
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Мадридский "Реал" может потерять обладателя "Золотого мяча" Луку Модрича. Клуб предложил 33-летнему хорвату продлить действующий контракт, однако его не устроили условия, сообщает AS со ссылкой на Telemadrid.
Если "Реалу" так и не удастся договориться с Модричем, то хорвата уже ждёт миланский "Интер". Итальянский клуб всерьёз претендовал на полузащитника ещё летом, однако тогда трансфер не состоялся. В столице моды Модричу готовы платить 10 миллионов евро за сезон в течение двух лет. Кроме того, в Италии более гибкая налоговая система, которая привлекла в том числе Криштиану Роналду.
Модрич играет за "Реал" с 2012 года. По итогам этого сезона он получил "Золотой мяч" как лучший футболист мира, прервав десятилетнюю гегемонию Месси и Роналду,
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Хорвата Луку Модрича не устраивают условия, предложенные "королевским клубом", и он может сменить команду.
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