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Лучший футболист мира отказался продлевать контракт с "Реалом"

28.12.2018 19:35 — Разное | Партизан  
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Хорвата Луку Модрича не устраивают условия, предложенные "королевским клубом", и он может сменить команду.


Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Мадридский "Реал" может потерять обладателя "Золотого мяча" Луку Модрича. Клуб предложил 33-летнему хорвату продлить действующий контракт, однако его не устроили условия, сообщает AS со ссылкой на Telemadrid.


Если "Реалу" так и не удастся договориться с Модричем, то хорвата уже ждёт миланский "Интер". Итальянский клуб всерьёз претендовал на полузащитника ещё летом, однако тогда трансфер не состоялся. В столице моды Модричу готовы платить 10 миллионов евро за сезон в течение двух лет. Кроме того, в Италии более гибкая налоговая система, которая привлекла в том числе Криштиану Роналду.

Модрич играет за "Реал" с 2012 года. По итогам этого сезона он получил "Золотой мяч" как лучший футболист мира, прервав десятилетнюю гегемонию Месси и Роналду, пишет Лайф.ру.




 
 
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Хорвата Луку Модрича не устраивают условия, предложенные "королевским клубом", и он может сменить команду.
 
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