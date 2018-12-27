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Лукашенко станцевал вальс с мисс Беларусь
Александр Лукашенко сегодня на новогоднем балу для молодежи во Дворце Независимости танцевал вальс с «Мисс Беларусь — 2018» Марией Василевич,
Глава государства признался, что рад видеть во Дворце Независимости талантливых, нарядных и одухотворенных молодых людей.
Александр Лукашенко обратил внимание, что присутствующие на балу молодые люди оказались во Дворце Независимости не благодаря случаю или удаче.
«Этот бал — своего рода подарок за усердие, трудолюбие, отличную учебу, за вашу инициативность. Здесь лучшие из лучших, — заявил глава государства. — Вы самая активная и прогрессивная часть нашего населения».
На новогодний бал во Дворец Независимости приглашено почти 300 студентов и старшеклассников, добившихся особых успехов в учебе, творчестве и спорте, научной и общественной деятельности.
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Александр Лукашенко сегодня на новогоднем балу для молодежи во Дворце Независимости танцевал вальс с «Мисс Беларусь — 2018» Марией Василевич, сообщает БелТА.
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