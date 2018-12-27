Лукашенко станцевал вальс с мисс Беларусь

Глава государства признался, что рад видеть во Дворце Независимости талантливых, нарядных и одухотворенных молодых людей.

Александр Лукашенко обратил внимание, что присутствующие на балу молодые люди оказались во Дворце Независимости не благодаря случаю или удаче.









«Этот бал — своего рода подарок за усердие, трудолюбие, отличную учебу, за вашу инициативность. Здесь лучшие из лучших, — заявил глава государства. — Вы самая активная и прогрессивная часть нашего населения».





На новогодний бал во Дворец Независимости приглашено почти 300 студентов и старшеклассников, добившихся особых успехов в учебе, творчестве и спорте, научной и общественной деятельности.



