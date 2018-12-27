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Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской группы по спорным вопр
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов. Об этом он заявил журналистам 28 декабря, сообщает
Он рассказал, что от российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты.
По его словам, руководитель группы с белорусской стороны еще не назван, передает Interfax.by. Ранее глава группы от РФ Максим Орешкин говорил, что с белорусской стороны группу возглавит министр экономики. Он отмечал, что план работы группы вскоре доложат президентам.
Создание такой структуры было одним из итогов переговоров президентов Беларуси и России 25 декабря. Тогда министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая «будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран».
На 29 декабря назначена еще одна встреча президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и...
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