Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской группы по спорным вопр

Он рассказал, что от российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты.





По его словам, руководитель группы с белорусской стороны еще не назван, передает Interfax.by. Ранее глава группы от РФ Максим Орешкин говорил, что с белорусской стороны группу возглавит министр экономики. Он отмечал, что план работы группы вскоре доложат президентам.









Создание такой структуры было одним из итогов переговоров президентов Беларуси и России 25 декабря. Тогда министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая «будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран».





На 29 декабря назначена еще одна встреча президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина.



