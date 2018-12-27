Джемилев: Россия массово завозит граждан своей страны в Крым

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Согласно его мнению, это давно спланированная властью России акция. Так, российская сторона пытается существенно увеличить количество населения Керчи, а также Севастополя. Мустафа Джемилев отметил, что с момента оккупации крымского полуострова сюда было завезено от восьми тысяч до одного миллиона граждан Российской Федерации. Следовательно, увеличение населения Крыма уже нельзя не заметить. План России чётко выполняется, а возможно даже и перевыполняется.









По словам лидера крымскотатарского народа, все те, кто переселяются в Крым, получают специальные сертификаты на получение жилья. Первым делом они выдаются работникам внутренних дел, военнослужащим, а также сотрудникам Федеральной службы безопасности России, которые уже ушли в отставку. Каждый, кто получил упомянутый сертификат, может приобрести жильё в размере шестнадцать квадратных метров на человека. Непосредственно в Российской Федерации получить такой сертификат крайне сложно.





А вот в Крыму его выдают без лишних проблем. Мустафа Джемилев также отметил, что уровень смертности среди коренного населения крымского полуострова существенно возрос. На сегодняшний день он на тридцать три процента больше, чем уровень рождаемости.



