Hasta la vista! Месси ответил на приглашение Роналду переехать в Италию





Нападающий Барселоны Лионель Месси ответил на приглашение форварда Ювентуса Криштиану Роналду перебраться в Италию для соперничества с ним в местном чемпионате.





пишет Новое время. В интервью Marca аргентинский футболист заверил, что не нуждается в изменениях в своей карьере, поскольку выступает в лучшей команде мира, а его вызовы обновляются из года в год,Новое время.





"Мне не нужно менять клубы или чемпионаты, чтобы ставить перед собой новые цели. Я дома, в лучшем клубе мира, и мне не надо что-то менять", - отметил Месси.





Лидер атак Барселоны также не удивлен тем, что Реалу не хватает Роналду, поскольку его уход ощущался бы при любом составе команды, ведь он забивает много мячей и делает многое на поле.





Нападающий назвал прекрасным временем девять лет соперничества с португальцем в чемпионате Испании. В то же время форвард не сомневается, что королевский клуб остается одним из лучших в мире, где хватает качественных игроков.





Ранее Роналду заявил, что он хотел бы видеть аргентинца в чемпионате Италии, чтобы тот принял такой же вызов в своей карьере, но если Месси счастлив в Барселоне, то он это уважает.



