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Топ-10 результатов деятельности ученых за 2018 год назвали в НАН Беларуси

28.12.2018 18:30 — Разное | Партизан  
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НАН Беларуси назвала десятку лучших результатов деятельности ученых за 2018 год в области фундаментальных и прикладных исследований, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе Национальной академии наук.

Топ-10 результатов деятельности ученых за 2018 год назвали в НАН Беларуси
Победителями стали:

Коллектив ученых Института физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси и Института физико-органической химии НАН Беларуси — за выдвижение научной гипотезы и экспериментальное подтверждение наличия в алмазе с NV-центрами множества положений изотопического углерода, наиболее подходящих для практической реализации квантово-информационных устройств памяти и коррекции ошибок в процессорах на NV-спиновых системах, а также для применений в нанометрологии и биомедицине.

Авторский коллектив Института физики НАН Беларуси им. Б. И. Степанова НАН Беларуси и ГП «Академфарм» — за установление механизма летального действия света видимой области спектра на патогенные микроорганизмы, суть которого заключается в эффекте многоударности и накоплении определенного числа фотоповреждений жизненно важных молекул-мишеней для разработки новых фототерапевтических технологий эффективной инактивации.

Ученые Института механики металлополимерных систем им. В. А. Белого НАН Беларуси — за обнаружение эффекта аномального повышения (более чем на два порядка) вязкости расплава смесей алифатических полиамидов с полимерами олефинов, обеспечившего синтез принципиально новых типов многофункциональных полиамидных материалов, в том числе суперударопрочных.

Коллектив ученых Института химии новых материалов НАН Беларуси — за создание нанокатализаторов нового поколения на основе галлуазитовых нанотрубок для синтеза гетероциклических соединений, обладающих высокой биологической активностью.

Авторский коллектив Института природопользования НАН Беларуси — за разработку новых представлений о палеогеодинамической эволюции глубинных зон земной коры и верхней мантии Припятского и Днепровского палеорифтовых нефтегазоносных бассейнов, позволяющих повысить эффективность геологоразведочных работ.


Ученые Института леса НАН Беларуси — за установление молекулярно-генетических механизмов формирования устойчивости древесных растений к биотическим и абиотическим стрессам на основе метагеномного анализа микробных сообществ и секвенирования ядерных и цитоплазматических геномов лесообразующих форм, что обеспечивает совершенствование мероприятий по селекции.

Коллектив авторов Института радиобиологии НАН Беларуси — за обнаружение эффекта влияния почвенных микроорганизмов на биологическую мобильность радионуклидов как основы нового поколения технологий нивелирования перехода радиоактивного цезия в сельскохозяйственные растения.

Ученые Института истории НАН Беларуси — за обнаружение и исследование уникальных памятников и артефактов мирового уровня методами подводной археологии: стоянки неолита — бронзового века Кривина-3; лодки-долбленки начала XVI века, поднятой со дна реки Неман; оборонительных сооружений Жаберского замка XVII–XVIII веков; места переправы армии Наполеона в ноябре 1812 г. через р. Березину.

Авторский коллектив Института плодоводства — за создание оригинального гибридного фонда яблони с использованием маркер-сопутствующей селекции, что позволило получить выдающийся сорт среднего срока созревания с повышенной урожайностью, высокой зимостойкостью и устойчивостью к болезням.

Иван Шейко, первый заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству — за разработку методов ускоренного получения высококачественных генотипов животных, основанных на конструировании суммарных индексов оценки племенных качеств животных, позволяющих ускорить селекционный процесс.

Награждение победителей будет приурочено к празднованию Дня белорусской науки в январе 2019 года.



 
Теги: Минск
 
 
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