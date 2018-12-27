Топ-10 результатов деятельности ученых за 2018 год назвали в НАН Беларуси

Победителями стали:





Коллектив ученых Института физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси и Института физико-органической химии НАН Беларуси — за выдвижение научной гипотезы и экспериментальное подтверждение наличия в алмазе с NV-центрами множества положений изотопического углерода, наиболее подходящих для практической реализации квантово-информационных устройств памяти и коррекции ошибок в процессорах на NV-спиновых системах, а также для применений в нанометрологии и биомедицине.





Авторский коллектив Института физики НАН Беларуси им. Б. И. Степанова НАН Беларуси и ГП «Академфарм» — за установление механизма летального действия света видимой области спектра на патогенные микроорганизмы, суть которого заключается в эффекте многоударности и накоплении определенного числа фотоповреждений жизненно важных молекул-мишеней для разработки новых фототерапевтических технологий эффективной инактивации.





Ученые Института механики металлополимерных систем им. В. А. Белого НАН Беларуси — за обнаружение эффекта аномального повышения (более чем на два порядка) вязкости расплава смесей алифатических полиамидов с полимерами олефинов, обеспечившего синтез принципиально новых типов многофункциональных полиамидных материалов, в том числе суперударопрочных.





Коллектив ученых Института химии новых материалов НАН Беларуси — за создание нанокатализаторов нового поколения на основе галлуазитовых нанотрубок для синтеза гетероциклических соединений, обладающих высокой биологической активностью.





Авторский коллектив Института природопользования НАН Беларуси — за разработку новых представлений о палеогеодинамической эволюции глубинных зон земной коры и верхней мантии Припятского и Днепровского палеорифтовых нефтегазоносных бассейнов, позволяющих повысить эффективность геологоразведочных работ.









Ученые Института леса НАН Беларуси — за установление молекулярно-генетических механизмов формирования устойчивости древесных растений к биотическим и абиотическим стрессам на основе метагеномного анализа микробных сообществ и секвенирования ядерных и цитоплазматических геномов лесообразующих форм, что обеспечивает совершенствование мероприятий по селекции.





Коллектив авторов Института радиобиологии НАН Беларуси — за обнаружение эффекта влияния почвенных микроорганизмов на биологическую мобильность радионуклидов как основы нового поколения технологий нивелирования перехода радиоактивного цезия в сельскохозяйственные растения.





Ученые Института истории НАН Беларуси — за обнаружение и исследование уникальных памятников и артефактов мирового уровня методами подводной археологии: стоянки неолита — бронзового века Кривина-3; лодки-долбленки начала XVI века, поднятой со дна реки Неман; оборонительных сооружений Жаберского замка XVII–XVIII веков; места переправы армии Наполеона в ноябре 1812 г. через р. Березину.





Авторский коллектив Института плодоводства — за создание оригинального гибридного фонда яблони с использованием маркер-сопутствующей селекции, что позволило получить выдающийся сорт среднего срока созревания с повышенной урожайностью, высокой зимостойкостью и устойчивостью к болезням.





Иван Шейко, первый заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству — за разработку методов ускоренного получения высококачественных генотипов животных, основанных на конструировании суммарных индексов оценки племенных качеств животных, позволяющих ускорить селекционный процесс.





Награждение победителей будет приурочено к празднованию Дня белорусской науки в январе 2019 года.







