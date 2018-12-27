Глава района Минска бесплатно получает продукты. Что об этом известно спустя неделю?

Что изменилось за семь дней после этого заявления?





Глава КГБ сказал, что один из действующих глав районной администрации, возглавляющий территориальную антикоррупционную комиссию, обнаглел до такой степени, что каждую неделю по четвергам бесплатно получает продуктовый набор из одного из сетевых магазинов.





— Как будто живет в голодные времена дефицита. Стыдно говорить, но обычные рыба, курица, растительное масло, пельмени и даже мороженое — это набор еженедельного пайка чиновника. Причем заказы поступают не только от него и его жены, но и от их родственников, — рассказал Вакульчик.





Спустя семь дней после этого заявления ни один из девяти глав районов Минска не уволен. Все они значатся действующими руководителями на сайтах администраций.





В Мингорисполкоме говорят, что ни один из глав районов не является в 2018 году председателем антикоррупционной комиссии. А в пресс-службе КГБ сообщают, что информация, озвученная Валерием Вакульчиком, соответствует действительности.





В итоге получается противоречие в заявлениях двух государственных структур.





В пресс-службе ведомства говорят, что речь могла идти и про такого руководителя района, который возглавлял антикоррупционную комиссию раньше. А Валерий Вакульчик мог просто оговориться, как и все люди, потому что противоречие только в окончании.





На вопрос относительно дальнейших процессуальных действий в отношении минского чиновника в КГБ ответили: «в настоящее время без комментариев».







