Невзлин: Если люди почувствуют измену со стороны Лукашенко - будет гражданская война

Свабода ". Бывший ректор РГГУ, основатель фонда по исследованию восточноевропейского и российского еврейства при Еврейском университете Иерусалима, один из экс-руководителей ЮКОСа, а ныне один из основных его бенефициаров. Десять лет назад в России его приговорили к пожизненному заключению, передает радио "".





С 2003 года Леонид Невзлин живет в Израиле, исследует историю еврейства, инвестирует в бизнес и судится с Российской Федерацией. Иногда успешно, но денег от российского государства дождаться сложно. «Беспредельщики», — говорит об этом Невзлин. А о своих планах в Беларуси говорит так:





«Я хочу заниматься Беларусью, но не политикой. Культурой, развитием белорусского языка, национальной гордостью, самоопределением белорусского народа, — продолжает он. — И евреев рассматриваю как его часть. Так сложилось, что Беларусь — одна из самых симбиотических территорий, где симбиоз белорусов, евреев, поляков был очень сильный и все друг друга взаимно обогащали. Мне Беларусь роднее, и я этого не скрываю».





«Был бы лучше белорусским гражданином, чем российским. То есть не просто лучше, а на порядок лучше»





Деды и бабушки Леонида Невзлина — из Дубровно и Черикова. Интерес к истории своей семьи сам Невзлин характеризует как «естественный». Но в результате его появилось двухтомное исследование, в котором не только сведения о личной генеалогии, но и контекст жизни еврейского местечка. В своем Telegram о Беларуси Невзлин пишет регулярно, не обходя политики.​





Сам он в местах, откуда происходит семья, не бывал никогда. Говорит, что в советские времена особо не принято было рассказывать о своей еврейской истории. Позже уже сама история не очень способствовала таким поездкам. Но утверждает: «Если нога моя окажется в Дубровно, я буду знать, куда идти».





«В свое время мы были в делегации медийщиков у Лукашенко, — вспоминает Леонид. — Ее, кажется, даже Борис Березовский организовывал. Я был первым замом генерального директора ИТАР-ТАСС. Нас очень хорошо принял Лукашенко, много провел времени, поели, поговорили. Я к нему подошел, говорю: „Я отсюда, можно мне машину на два часа, я бы скатался, посмотрел свои места“. Он мне ответил: „Не надо сейчас, я тебе не рекомендую“. И я не поехал». По воспоминаниям, это был 1997 год.





«Я очень хочу в Беларусь и очень хочу всем этим заниматься, но я просто не могу, я боюсь. Я боюсь быть арестованным и экстрадированным в Россию», — говорил Леонид Невзлин в интервью 2014 года, когда мы разговаривали с ним по результатам решения Третейского суда Гааги удовлетворить иск компании бывших акционеров ЮКОСа — Group Menatep Limited — к Российской Федерации.









Тогда суд обязал РФ выплатить 50 миллиардов долларов компенсации и оплатить 65 миллионов долларов судебных издержек. Что сейчас? Боится?





«Да я вообще ничего не боюсь, — отвечает Невзлин. — Но я не хочу никакого риска не только выдачи, но и изоляции меня. Я хочу работать и сделать максимум того, что могу».





«Вот мой старый бывший знакомый Борис Абрамович Березовский поверил Лукашенко, и Лукашенко его не предал, — продолжает Леонид. — Он был не меньшим врагом Путина, чем я. Но в какой-то момент Лукашенко позвал Бориса и сказал: «Борис, я не могу гарантировать твою безопасность». На вашей территории КГБ не то что не может противостоять ФСБ, а должен помогать и сотрудничать. Так что это не страх, а рационализм. Если бы Ходорковский спросил моего мнения, я бы сказал: «Миша, не надо, пожалуйста».





Леонид говорит, что практически не слушает больше современную российскую музыку, но его «греет белорусская» и частично украинская. «И точно понимаю, что это мое, мои корни, еще одна моя identity, которая во мне крайне сильна. И я не хочу ее терять из-за какого-то путина-шмутина или кого угодно», — рассказывает Невзлин.





Он часто упоминает «коллективного Путина», а «развал славянской общности» называет чуть ли не самым главным грехом нынешней России. Верит, что Беларусь, Украина и Россия вместе образуют прочное братство, в котором три страны могут и должны сотрудничать, взаимно обогащаться и двигаться к европейской цивилизации.





«Я не считаю Путина сильным человеком или политиком, — говорит он. — Это малообразованный демагог, который волею случая оказался в центре мафиозной матрицы или паутины. И выполняет такую роль, знаете, как в мафии бывает „судья“, „арбитр“. Но он назначен первым, и сочетание ОПГшных и конституционных законов делает из него сильную фигуру де-юре и де-факто. Но он таковой не является, поэтому дело в конце концов не в Путине. Дело в том, что в период его правления разрушили славянский союз. И сделали всех своими врагами».





Идея союзного государства превратилась в утилитарную местечковую международную организацию





Ритуальное обострение в белорусско-российских отношениях и нагнетание темы «радикальной интеграции» Леонид Невзлин предлагает рассматривать не в контексте текущих событий — «кто кому и что сказал», а стратегически. Утверждает, что для него это «открытая книга» и он имеет право об этом говорить, потому что был вовлечен в эту тему «более, чем кто-либо».





«Я автор идеи союзного государства, которую я принес Ельцину, — заявляет Леонид Невзлин. — Эта идея у меня возникла не потому, что он проигрывал следующие выборы Зюганову и нужно было составить ему рейтинг. А потому, что Ельцин в свое время вместе с Шушкевичем и Кравчуком весь этот славянский союз развалили».





Для Невзлина символично, что развал Советского Союза состоялся по инициативе тогдашних руководителей «славянских» республик. «Это и политически, и знаково очень впечатляет, и я не скажу, чтобы позитивно, — говорит он. — И нам повезло, что это был Ельцин. Ведь Ельцин в то время — человек, способный на резкие действия, способный на поступок. Он всегда хотел власти, но он ей не пользовался, не знал, что с этим делать. Он никогда не злоупотреблял правоохранительной системой и никому не давал. Он никогда не нападал на СМИ, даже если о нем говорили гадости».





Невзлин рассказывает, что размышлял, как Ельцину изменить репутацию и поднять заниженный участием в развале Советского Союза рейтинг. Ситуация перед президентскими выборами 1996 года как раз давала такую возможность. «Я посчитал, что интеграция со славянскими народами тогда при Ельцине — это абсолютно правильное решение. И предложил проект Союзного государства», — говорит он.





«Идею я передал Ельцину через Михаила Барсукова (в 1995–1996 — директор Федеральной службы безопасности РФ. — РС). Она понравилась, попросили написать записку. Я написал и передал. И вдруг появляется Борис Березовский и становится мотором её реализации, — рассказывает Невзлин. Сам он к реализации этой идеи больше не имел отношения. А то, во что ее превратили в результате, его совершенно не радует.





«Она стала развиваться не как геополитическая, а так, как могут „эти люди“, — поясняет он. — То есть на уровне низкополитической или околополитической интриги. Я имею право говорить о том, что хотелось и что получилось. Была создана бюрократическая структура, в которой бывшие советские люди вновь расположились, чтобы обманывать, врать, ходить на работу, оплачивать свои перелеты — начиная с Бородина (Павел Бородин — госсекретарь Союзного государства с 2000 по 2011 год. — РС) и так далее. И эта штука превратилась в утилитарную местечковую международную организацию».









Игра Лукашенко в «угрозу независимости» согласована с Путиным





Так есть ли у российского руководства желание присоединить Беларусь к России? «Желание есть, — отвечает на вопрос Невзлин. — Это закладывает для Путина возможности никуда не уходить при модели создания нового государства. Но и Лукашенко хочет сохраниться у власти. А в случае угрозы потери государственности народ его снесет».





Поэтому, полагает Леонид Невзлин, руководители обеих стран могут действовать, только договорившись между собой.





«И вместе раскручивают электорат на восстановление славянского союза (вместо советского), — поясняет он. — Пока что Лукашенко зарабатывает очки внутри, как защитник независимости и народа. Но они играют вместе, нащупывают почву, торгуются. Следующие выборы непредсказуемы для них обоих, это основная тема, она их и роднит».





Угроза белорусской независимости, считает Невзлин, — это непредсказуемые последствия игр диктаторов. «Я скорее вижу угрозу восстания и стрельбы по людям, — говорит он. — А еще я вижу угрозу гражданской войны. Если люди почувствуют измену со стороны Лукашенко".





То, что сейчас происходит в белорусско-российских отношениях, Невзлин часто объясняет в терминах игры. Играют, по его словам, не только Александр Лукашенко, но и украинские и молдавские политики.





«Эта карта разыгрывается очень просто, — говорит он. — Они, с одной стороны, играют в бизнес, отмывание денег и во что угодно еще с путинской системой. А с другой стороны — они абсолютно спокойно на Западе и своему народу рассказывают, что „я здесь для того, чтобы защитить ваше национальное самоопределение от агрессивной России“».





«Что касается Александра Григорьевича, то он человек хитрый, достаточно умный, очень такой по-белорусски народный, свой, — характеризует Невзлин белорусского президента. — И он очень четко понимает, что положение „последнего диктатора Европы“ и его действия в отношении оппозиции приводили к санкциям и так далее».





Лукашенко, говорит Невзлин, постоянно должен был маневрировать между Россией и Западом. При этом Запад и Россия все больше становились идеологическими врагами.





«Тема „независимости от России“, которую он и политики в других странах почувствовали, стала разыгрываться им в том числе. И им даже в первую очередь, — анализирует Невзлин. — В результате у Александра Григорьевича сейчас на Западе репутация не диктатора, а сильного руководителя, который защищает свою страну и свой народ от российской агрессии. Это я вам точно говорю. Это и на Западе, и в народе».





«Это те 70%, которые не хотят с Россией объединяться», — говорит Невзлин, обращаясь к результатам недавно проведенного в соцсетях опроса по поводу присоединения к России. Тогда в различных белорусских пабликах около 30–35% белорусов выразили желание образовать вместе с Россией единое государство.









По его наблюдениям, эта игра двусторонняя и идет следующим образом: «Если это выгодно Лукашенко, он начинает игру, — говорит Невзлин. — И, без сомнения, он играет ее, координируясь с Путиным и его людьми».





Невзлин предупреждает: расписывая эту схему, он подразумевает, что Александр Лукашенко — конкретный политик, а «Путин» — обобщенный образ.





«Лукашенко такой, какой он есть, — председатель колхоза, только теперь большого. А Путин — оторванный от реалий оперативник-мечтатель с криминальным уклоном. Их нельзя ставить на одну доску, — говорит Невзлин, называя Александра Лукашенко намного более сильной и в политическом смысле предсказуемой фигурой.





«Но я вас уверяю, что если бы эта игра не была согласована, то мы бы слышали со стороны России жесткие ответы, а их нет, — обращает внимание Невзлин. — Достаточно было сказать, что нет таких претензий (на присоединение Беларуси к России. — РС), что остается национальное самоопределение, что это не Советский Союз, когда всех поработили и даже захватили территории на Западе после пакта Молотова-Риббентропа. Но таких заявлений нет!».





И у Путина, и у Лукашенко тяжелый период, считает Невзлин, и прежде всего экономический. А то, что сейчас происходит между двумя странами, — «текущее обострение, связанное с необходимостью».





«Кому оно необходимо? Мне кажется, что сейчас это более необходимо Лукашенко. Почему? Потому что экономическая ситуация ухудшается, поддержки от Запада мало. А поддержка выражается в конкретных вещах: транши МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, — объясняет Невзлин. — На самом деле Лукашенко нужна мягкая интеграция в Европу, хотя бы как в Молдове».





Но реалистичной поддержки с Запада нет, поэтому, предполагает Невзлин, настало время, когда нужно «обострять» отношения с Россией. «Что Лукашенко за это будет? Или материальная поддержка с Запада, или разводка Путина, типа: „Мне деньги надо, поэтому ты решай — или ты, или они (Запад. — РС)“».





Однако Невзлин не верит, что в результате этого обострения наступит конфликт, при котором Лукашенко должен будет передать Москве власть в Беларуси или хотя бы поделиться ею.





«Это не в характере Лукашенко, — считает Леонид Невзлин. — Только если у него будет необходимость спасаться и он решит спасаться на восток, а не на запад. У Лукашенко очень серьезное оперативное поле для маневра, и он его сейчас использует».​





«Александр Григорьевич ни разу не демократ, а обстановка в Беларуси лучше, чем в России»





За что Невзлин Лукашенко хвалит, так это за идею реформ в сфере IT, имея в виду Декрет №8.





«Это приносит больше денег в казну и формирует внутри Беларуси нового человека, с новым подходом к культуре быта — фактически „западника“!» — говорит Невзлин. Правда, на фоне 10-миллионного населения, предупреждает он, влияние 40 тысяч «айтишников» — хотя и важный, но не определяющий фактор.





Значит ли все это, что демократия и независимость для нынешней Беларуси несовместимы?





«Белорусам нужны и демократия, и независимость! — эмоционально возражает Невзлин. — Иначе — зависимость от России и диктатура путиноидов. Это Лукашенко играет в выбор: „или демократия, или независимость“!»





Невзлин говорит, что идею Союзного государства выдвигал потому, что верил: «Россия подтолкнет Беларусь к демократии».





«Ведь на то время это так и было, — говорит он. — А сейчас, я прошу прощения, Александр Григорьевич ни разу не демократ, а обстановка в Беларуси лучше, чем в России! Происходящее в России — за пределами нормального человеческого восприятия. В Беларуси полный контроль, контроль КГБ, все в одних руках. Но Александр Григорьевич в диктаторы себя уже поставил. Оппозиция всегда будет, а он вряд ли себя изменит, к сожалению. Ведь он уже взрослый мужик. Но если бы он выбрал риски с демократией и с Европой, то никакого Путина рядом бы не было!»





«Беларусь неизбежно будет Европой, — обнадеживает он. — Но это очень медленный процесс, потому что ему надо способствовать, а его используют исключительно для игры во власть. Здесь Лукашенко с Путиным похожи. Но они не одни такие. И наш премьер Нетаниягу такой же, хотя у нас страна демократическая. Я уже не говорю об Эрдогане и других».









Треугольник «Бабич — Кадыров — Лукашенко» меня пугает





Назначение послом и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества Михаила Бабича, а военным атташе Кирилла Калючкина, которого в 2014 году выслали из Украины за действия, несовместимые со статусом дипломата, и чье имя до сих пор значится в базе «Миротворца» — факты, как говорит сам Невзлин, достойные серьезного внимания.





«Объявление одновременно Бабича в послах и Кадырова в друзьях Александра Григорьевича и его старшего сына, который на соответствующей должности (Виктор Лукашенко — помощник президента по национальной безопасности. — РС), и их тесное сотрудничество, — этот треугольник меня пугает», — говорит Невзлин. И пугает его то, как это может отразиться на Беларуси.





«Эта команда способна на многое, — продолжает он. — Она уже „успешно“ работала вместе... Александр Григорьевич сделал ошибку, я считаю, но если ему кажется это разумным или он знает что-то, чего я не знаю, это его дело. Эти „беспредельщики“ опасные. Если возникнет что-то на улице или предстоит спровоцировать якобы „майдан“, то эти люди очень подходят. Плюс коррупция и давление. В этом смысле влияние России очень усилилось».





И это влияние — при том направлении, в котором, по словам Невзлина, движется Россия, — не обещает Беларуси ничего хорошего. Отдельно, говорит он, стоит упомянуть тех, кто втянут в коррупционные схемы с Россией и отмывание денег.





«Это то, чем грешат все постсоветские политики и их олигархическое окружение. И это то, на чем они все закончатся, — предупреждает Невзлин. — Как это принято сейчас в России? Взять банк, провести операции, выкачать из него все, а потом банк обанкротить, документацию уничтожить. А обналы?! А вывоз кэша машинами и самолетами?! Все это будет расследовано спецслужбами, центральными банками и резервными системами, и они все будут объявлены преступниками».





По данным расследований, около 20 миллиардов долларов «грязных» денег были выведены из России через банки Молдовы.





Более 200 миллиардов — через Danske Bank в Эстонии. Журналисты-расследователи назвали эту схему «русская прачечная».





«И если вы в Беларуси покопаетесь, то вы тоже подобное увидите, хотя не такие, конечно, цифры, — говорит Невзлин. — Просто люди запутались из-за властолюбия, коррумпированности, страха потерять свое место и получить наказание. Это в той или иной степени относится и к Александру Григорьевичу. Кто там что кому сказал — это все суета сует, как говорил Экклезиаст. А на самом деле происходят понятные процессы, которые приведут к крайне отрицательным результатам».





Россия идет к культу личности и большому террору, — предупреждает Леонид Невзлин, рассказывая, как на полную мощь работает репрессивный механизм, люди доносят друг на друга, тут и там устанавливаются бюсты Сталина.





«Я очень хочу, чтобы в Беларуси до такого не дошло, — говорит он. — Хотя выборов только два: или демократия, или туда. Третьего нет!»









Справка. ​Леонид Невзлин (род. 1959) — общественный деятель, бывший совладелец компании ЮКОС.





Основным акционером и руководителем компании был Михаил Ходорковский. В 2007 году компанию объявили банкротом, и началось преследование ее акционеров.





Главной причиной инициированного российскими властями краха ЮКОСа, который на тот момент был одной из крупнейших компаний страны, считают недовольство президента Владимира Путина тем, что фактический владелец компании Михаил Ходорковский финансировал оппозиционные Кремлю политические силы.





Михаил Ходорковский более 10 лет провел в тюрьме. Он обвинялся по двум уголовным делам в налоговых и финансовых нарушениях.





Леонид Невзлин осужден в России к пожизненному заключению.





С 2003 года живет в Израиле.





Основатель фонда по исследованию восточноевропейского и российского еврейства при Еврейском университете Иерусалима.



