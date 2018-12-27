Виктор Лукашенко с женой и детьми съездил в Глусский район

Многодетная семья в настоящее время воспитывает 7 приемных детей и пять собственных дочерей. Сегодня семейство собралось в родном гнезде, чтобы поздравить друг друга с новогодними праздниками.





Виктор Лукашенко с женой и детьми привез игрушки, сувениры и сладости, причем постарались учесть пожелание каждого.





"Мы часто бываем в гостях и уже не первый год принимаем активное участие в благотворительной акции "Наши дети". Но, что нас особенно у вас поразило, - это горящие счастьем глаза детей, которые дружны и с удовольствием общаются, - поделился впечатлениями Виктор Лукашенко. - Вы все по-своему талантливы, а вместе вы большая сила, как и наше государство, в котором главной опорой является семья".









Лилии Лукашенко, их семья не случайно выезжает каждый год в регионы, поскольку По словам жены Виктора, их семья не случайно выезжает каждый год в регионы, поскольку Минск перенасыщен различными новогодними мероприятиями.





"А нам хочется, чтобы этот праздник пришел в каждую семью и каждый ребенок ощутил это новогоднее счастье. Чудеса нужно дарить детям обязательно, особенно многодетным семьям, ведь не каждый ребенок сможет назвать чужого человека мамой или папой и не каждый родитель сможет передать тепло и любовь другим детям, как своим. Иметь своих детей важно, но взять на воспитание чужого ребенка - это божий дар и талант, для этого нужно иметь большое сердце, это настоящий подвиг", - считает она.











