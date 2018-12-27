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В 2019-2020 годах в уставном фонде БНБК Беларуси будет принадлежать не менее 25% акций

28.12.2018 17:53 — Разное | Партизан  
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Действующий порядок по обеспечению количества принадлежащих Беларуси акций в уставном фонде ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» в размере не менее 25% плюс одна акция будет сохранен в 2019-2020 годах.

Соответствующий указ №498 Александр Лукашенко подписал 27 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Лукашенко, документ вносит изменения в указы №300 от 8 августа 2016 года «Об организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла» и №437 от 8 декабря 2017 года «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь».

Он освобождает иностранных граждан, участвующих в реализации инвестиционного проекта, от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на регистрацию и временное проживание. Это будет способствовать оперативному привлечению квалифицированных специалистов в необходимом количестве.

Указом также сохраняется в 2019-2020 годах действующий в 2018 году порядок по обеспечению количества принадлежащих Беларуси акций в уставном фонде ЗАО «БНБК» в размере не менее 25% плюс одна акция.


Также акционерному обществу предоставляются в аренду на 99 лет без проведения аукциона земельные участки, необходимые для обслуживания водозаборных сооружений после завершения их строительства. 

Данная норма позволит не допустить увеличения расходов государственных эксплуатирующих организаций на обслуживание и содержание этих сооружений.

Кроме того, установлено, что указанные земельные участки в целях предотвращения их запустения могут использоваться для выращивания сельскохозяйственных культур.

 
 
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Действующий порядок по обеспечению количества принадлежащих Беларуси акций в уставном фонде ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» в...
 
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