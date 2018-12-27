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В 2019-2020 годах в уставном фонде БНБК Беларуси будет принадлежать не менее 25% акций
Действующий порядок по обеспечению количества принадлежащих Беларуси акций в уставном фонде ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» в размере не менее 25% плюс одна акция будет сохранен в 2019-2020 годах.
Соответствующий указ №498 Александр Лукашенко подписал 27 декабря.
Как сообщили
Он освобождает иностранных граждан, участвующих в реализации инвестиционного проекта, от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на регистрацию и временное проживание. Это будет способствовать оперативному привлечению квалифицированных специалистов в необходимом количестве.
Указом также сохраняется в 2019-2020 годах действующий в 2018 году порядок по обеспечению количества принадлежащих Беларуси акций в уставном фонде ЗАО «БНБК» в размере не менее 25% плюс одна акция.
Также акционерному обществу предоставляются в аренду на 99 лет без проведения аукциона земельные участки, необходимые для обслуживания водозаборных сооружений после завершения их строительства.
Данная норма позволит не допустить увеличения расходов государственных эксплуатирующих организаций на обслуживание и содержание этих сооружений.
Кроме того, установлено, что указанные земельные участки в целях предотвращения их запустения могут использоваться для выращивания сельскохозяйственных культур.
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Действующий порядок по обеспечению количества принадлежащих Беларуси акций в уставном фонде ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» в...
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