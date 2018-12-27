С 1 января в Беларуси изменятся цены на некоторые виды сигарет

Как стало известно, в Беларуси с начала месяца традиционно изменятся цены на некоторые сигареты. В частности, с 1 января сигареты Гродненской табачной фабрики «Неман» Rothmans Demi Click Purple подорожают до 2,15 руб. Появятся в продаже сигареты Pall Mall Nano Fusion, которые будут стоить 2,05 руб.

Изменятся цены на некоторые сигареты компании «Табак-инвест». К примеру, «Корона», «Корона голубая», «Корона голубая слим 100» будут стоить с Нового Года 1,15 руб., «Корона стиль», «Корона элит» – 1,14 руб., «Форт», «Форт 7» – 1,11 руб., LD Red, LD Blue – 2,32 руб., LD Club Lounge, LD Club Lounge Blanche, LD Impulse Compact – 2,27 руб., Monte Carlo Compact Blue, Monte Carlo Compact Silver – 2 руб., Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue – 2,3 руб.

Подорожают отдельные марки сигарет, которые ввозит в страну компания «Беларусьторг». Сигареты Camel Filters (фильтрс), Camel Blue (синий) с января будут стоить 2,42 руб., Camel Compact Filters, Camel Compact Blue, Camel Compact Activate Yellow – 2,3 руб., Winston Classic, Winston Blue – 3,08 руб.

Напомним, белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия. Примечательно, что ни один из месяцев в 2018 году не стал исключением. В начале каждого из них цены на сигареты неизменно увеличивались в среднем на 5-10 коп. за пачку.